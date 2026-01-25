Обсуждены перспективы сотрудничества законодательных органов Азербайджана и Бахрейна - ФОТО

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али бин Салехом ас-Салехом в рамках официального визита в эту страну.

Как передает 1news.az со ссылкой на Отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече был обсуждён широкий круг вопросов сотрудничества между двумя государствами и парламентами.

Али бин Салех ас-Салех выразил веру в то, что этот визит будет способствовать ещё большему углублению взаимоотношений наших стран и парламентов. Он отметил, что его страна заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном и подчеркнул важность дальнейшего расширения межпарламентских связей в этом контексте.

Выразив признательность за оказанное на высоком уровне гостеприимство, Сахиба Гафарова подчеркнула, что первый официальный визит спикера азербайджанского парламента в Королевство Бахрейн позволит провести переговоры о дальнейшем углублении наших отношений.

Как отмечалось в беседе, наши народы разделяют общие религиозные и культурные ценности, объединяющие наши дружественные страны. Подчеркнув наличие большого потенциала для развития двусторонних отношений во всех сферах, стороны выразили уверенность в том, что политические контакты и осуществление встречных визитов между двумя государствами касательно различных сфер поспособствуют развитию связей.

На встрече подчёркивалось позитивное сотрудничество наших стран в рамках различных международных и региональных организаций, таких как ООН, Организация Исламского Сотрудничества и Движение Неприсоединения, и выражалось удовлетворение взаимной поддержкой в этих организациях.

В ходе беседы рассматривались вопросы сотрудничества между законодательными органами. Были отмечены установленные между законодательными органами Азербайджана и Бахрейна эффективные отношения сотрудничества. Встречные визиты на уровне спикеров парламентов обеих стран способствовали дальнейшему углублению этих отношений.

Спикер Сагиба Гафарова с удовлетворением вспомнила свои предыдущие встречи с председателем Консультативного Совета, в том числе, участие Али бин Салеха Аль Салеха в конференции Парламентской Сети Движения Неприсоединения в городе Манама. Было подчёркнуто, что Парламент Бахрейна представлен на всех конференциях и парламентских мероприятиях этой важной парламентской платформы, в том числе в руководящих органах организации.

На встрече также был проведён обмен мнениями об иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.