Высокопоставленного китайского военного обвинили в передаче США «ядерных секретов»

Заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВС) и члена политбюро Коммунистической партии Китая (КПК) Чжан Юся подозревают в передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Об обвинениях в адрес генерала рассказали на брифинге для самых высокопоставленных офицеров армии. Против Чжан также выдвинуты обвинения в получении взяток, в том числе за продвижение офицера на должность министра обороны (речь о бывшем министре обороны Ли Шанфу. — РБК) и за продвижение на должности в системе военных закупок, утверждают собеседники WSJ.

Среди других обвинений — злоупотребление властью и «формирование политических клик». Журналисты уточнили, что речь идет о попытках создания сетей влияния, подрывающих партийное единство.

По информации издания, часть доказательств вины Чжан была получена от бывшего генерального директора Китайской национальной ядерной корпорации. Какие именно сведения о китайском ядерном оружии были переданы, на брифинге не уточнили, говорят собеседники WSJ.

Источник: РБК