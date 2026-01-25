 Демократы грозят властям США очередным шатдауном из-за событий в Миннеаполисе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Демократы грозят властям США очередным шатдауном из-за событий в Миннеаполисе

First News Media23:35 - 25 / 01 / 2026
Демократы грозят властям США очередным шатдауном из-за событий в Миннеаполисе

США грозит частичный шатдаун из-за претензий демократов к финансированию министерства внутренней безопасности (МВБ) страны, сообщает телеканал CNN.

«Демократы в Сенате не проголосуют за законопроект об ассигнованиях, если в него будет включен законопроект о финансировании Министерства внутренней безопасности», — заявил лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

Он добавил, что будет голосовать против и что реакция демократов «повышает вероятность частичного шатдауна правительства на следующей неделе».

Шумер отметил, что демократы добиваются реформирования законопроекта о финансировании МВБ, «чтобы справиться с бесчинствами» ICE» (United States Immigration and Customs Enforcement, иммиграционная и таможенная полиция, работает под контролем МВБ США. — прим. ред.), однако против этого выступают республиканцы.

Сенату предстоит принять решение о расходах до полуночи пятницы.

Как мы сообщали ранее, накануне в Миннеаполисе, штат Миннесота, началась очередная волна протестов, поводом к которой стал выстрел офицера пограничного патруля в 37-летнего жителя города Алекса Претти.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
157

Актуально

Политика

Между законодательными органами Азербайджана и Бахрейна подписан Меморандум о ...

Политика

Глава МИД Израиля отправился с визитом в Азербайджан и Казахстан

Общество

Объявлено жёлтое предупреждение из-за ветреной погоды

Общество

На Абшероне изморось, в горах — снег - ПРОГНОЗ

В мире

Зеленский назвал время возможного вступления Украины в ЕС

Демократы грозят властям США очередным шатдауном из-за событий в Миннеаполисе

Высокопоставленного китайского военного обвинили в передаче США «ядерных секретов»

Трамп: Китай успешно и полностью захватывает некогда великую Канаду

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Трамп о выступлении Макрона в Давосе в солнцезащитных очках: «Что с ним произошло?»

Зеленский не поддерживает присоединения Гренландии к США

СМИ: очки Макрона вызвали ажиотаж на сайте производителя

Илон Маск: Через пять лет ИИ превзойдет человечество

Последние новости

Зеленский назвал время возможного вступления Украины в ЕС

25 / 01 / 2026, 23:50

Демократы грозят властям США очередным шатдауном из-за событий в Миннеаполисе

25 / 01 / 2026, 23:35

Высокопоставленного китайского военного обвинили в передаче США «ядерных секретов»

25 / 01 / 2026, 23:15

Трамп: Китай успешно и полностью захватывает некогда великую Канаду

25 / 01 / 2026, 22:55

Полиция Ирана задержала более 200 участников беспорядков

25 / 01 / 2026, 22:40

Опубликован список стран-лидеров по уровню внедрения ИИ - КАРТА

25 / 01 / 2026, 22:22

Шесть человек получили повреждения в результате ДТП в Нахчыване

25 / 01 / 2026, 22:00

Зеленский: Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст России Донбасс

25 / 01 / 2026, 21:39

Зеленский: Документ США о гарантиях безопасности для Украины готов, определяется дата и место подписания

25 / 01 / 2026, 21:33

Между законодательными органами Азербайджана и Бахрейна подписан Меморандум о взаимопонимании

25 / 01 / 2026, 21:13

Бессент: Вашингтон не позволит Канаде стать «лазейкой» для товаров из КНР в США

25 / 01 / 2026, 20:50

Никол Пашинян создал собственную музыкальную группу

25 / 01 / 2026, 20:25

СМИ: В Саудовской Аравии сокращают госрасходы на фоне сдержанных цен на нефть и подготовки к масштабным мероприятиям

25 / 01 / 2026, 19:55

Обсуждены перспективы сотрудничества законодательных органов Азербайджана и Бахрейна - ФОТО

25 / 01 / 2026, 19:30

Завершён Кубок Азербайджана по снежному волейболу

25 / 01 / 2026, 19:15

Уиткофф: Представители США обсудили с Нетаньяху план Трампа по Газе

25 / 01 / 2026, 19:00

В США более 730 тысяч семей остались без света из-за снежной бури

25 / 01 / 2026, 18:40

Глава МИД Израиля отправился с визитом в Азербайджан и Казахстан

25 / 01 / 2026, 18:17

Завершен ремонт Морского терминала КТК

25 / 01 / 2026, 17:50

Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе

25 / 01 / 2026, 17:35
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00