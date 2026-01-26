Экономические выгоды мира: Инициативы Баку открывают новые перспективы для Армении и всего Южного Кавказа

Похоже, в Ереване начали в полной мере осознавать очевидные преимущества добрососедства с Азербайджаном - мир с Баку все более воспринимается как главное условие экономической безопасности и устойчивого развития страны.

Важно подчеркнуть, что инициатива по практическому наполнению мирной повестки исходит именно от Азербайджана – конкретные жесты Баку, демонстрируя его добрую волю и приверженность миру, носят не просто декларативный, а прагматичный и прикладной характер. Именно решения азербайджанского руководства оказывают прямое и измеримое влияние на экономическую стабильность Армении, открывая ей доступ к критически важным ресурсам и формируя условия для укрепления своей экономической устойчивости.

В результате, сегодня Армения получает жизненно необходимые грузы по наиболее удобному и экономически эффективному маршруту: зерно - прямым транзитом через азербайджанскую территорию, нефтепродукты - непосредственно из Азербайджана.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в 2025 году в Армению было экспортировано топлива на $788,8 тыс. Как сообщалось, 18 декабря 2025 года из Азербайджана в Армению было отправлено 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95. С начала текущего года Армения 9 января импортировала из Азербайджана 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива, а 11 января - 979 тонн автомобильного топлива марки АИ-92.

О несомненных преимуществах импорта азербайджанских нефтепродуктов говорят и в Ереване. «Поставки топлива из Азербайджана способствуют снижению цен в Армении и подрывают многолетние монополии на местном рынке топлива», - заявил на днях армянский премьер Никол Пашинян. «С середины декабря 2025 года в Армению начал импортироваться бензин азербайджанского производства. Из Азербайджана, в основном, импортируется бензин марки «премиум». Самая низкая цена на этот вид бензина на армянском рынке снизилась на 15%», – цитируют премьера армянские СМИ.

«Цена на дизтопливо понизилась на 2%. Цена на бензин марки «регуляр» также снизилась по сравнению с декабрем примерно на 8%. Это последствия повестки мира и ее выгоды», - сказал Пашинян.

Премьер Армении заявил, что установившийся между двумя странами мир со временем будет еще более институционализирован. По его словам, импорт азербайджанского бензина оставит не у дел многолетних монополистов в Армении: «Им сейчас придется снизить цены, из-за чего пострадают и полностью исчезнут монополии. От этого выгадают граждане Армении». Тем самым Ереван фактически обозначает новую парадигму: мир рассматривается - наряду с политическим состоянием - и как экономический инструмент, требующий рационального использования. «Это мир, мы должны научиться жить в нем и получать выгоду от него, что Республика Армения и делает», - добавил Пашинян. «В Армению импортируют пшеницу, разве это не взаимная выгода?» - также сказал он.

Эти высказывания свидетельствуют о смене подходов армянского руководства к вопросам энергетической и экономической безопасности страны. Еще одним подтверждением данной стратегии стало заявление армянского премьера о перспективах объединения энергосистем Азербайджана и Армении в рамках проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). По словам Пашиняна, это позволит сторонам получать взаимную выгоду от условий для экспорта и импорта на равных условиях.

Кстати, о TRIPP – проходящем через территорию Армении 42-километровом участке Зангезурского коридора, призванного, в частности, обеспечить прямую связь Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой.

Выступая в парламенте, Пашинян жестко раскритиковал оппозицию, отвечая на вопрос депутата фракции «Армения» Артура Хачатряна о перспективах железнодорожного сообщения с Азербайджаном. Хачатрян поинтересовался, когда Армения сможет пересечь границу с Азербайджаном своим поездом, а не через территорию Грузии, а также поднял тему возможных соглашений Баку с США. В ответ Пашинян заявил, что сегодня поезда из Азербайджана идут через Грузию, так как прямой железной дороги между Арменией и Азербайджаном не существует. При этом премьер подчеркнул, что восстановление возможно лишь после строительства новой линии, добавив: «Это та самая железная дорога, которую ваш руководитель фракции и политический лидер [Робер Кочарян] разрушил и продал».

Несомненную значимость разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе демонстрируют и подходы Вашингтона – в рамках продолжения мирных усилий, вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале посетит Азербайджан и Армению. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, визит Вэнса будет направлен на дальнейшее продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также проекта TRIPP. Дональд Трамп подчеркнул, что США намерены укреплять стратегическое партнерство с Азербайджаном и развивать сотрудничество с Арменией, включая поддержку мирных инициатив и экономических проектов.

Выгоды от продвижения экономических проектов между Арменией и Азербайджаном отмечают и ведущие международные структуры. Согласно недавнему отчету рейтингового агентства Moody’s, осуществленные с декабря 2025 года три поставки нефтепродуктов из Азербайджана в Армению рассматривается как сигнал о начале прямой торговли и активного экономического взаимодействия между странами. По мнению экспертов агентства, успешное завершение текущих переговоров по закупкам топлива может значительно снизить зависимость Армении от российского топлива. «Геополитическая деэскалация может усилить региональную связанность и торговлю. После согласования условий мирного договора в марте был достигнут конструктивный прогресс во двусторонних отношениях Азербайджана и Армении. Дипломатические контакты между лидерами двух стран стали более частыми, включая знаковую совместную декларацию, подписанную при посредничестве США в августе 2025 года, которая закрепляет отказ от территориальных претензий, ускорение делимитации границы и возобновление транспортных маршрутов», - отмечает агентство. По его оценкам, снижение напряженности между двумя странами стало приносить ощутимые экономические результаты. В частности, снятие Азербайджаном ограничений на транзит грузов в Армению через свою территорию демонстрирует потенциал восстановления экономической связанности. В январе текущего года США и Армения формализовали рамку реализации проекта TRIPP. Эта инициатива направлена на стимулирование региональной торговли, расширение транспортной связанности и создание новых маршрутов, связывающих Центральную Азию и Каспийский регион с Европой.

Как видно, инициативы Азербайджана создают для Армении конкретные и измеримые преимущества. Во-первых, они снижают зависимость страны от ограниченного числа поставщиков энергии, обеспечивают доступ к жизненно необходимым ресурсам и стимулируют конкуренцию на внутреннем рынке, что ведет к снижению цен и разрушению многолетних монополий. Во-вторых, интеграция энергосистем и транспортных маршрутов позволит Армении укрепить энергетическую устойчивость и сформировать более предсказуемую и гибкую экономическую инфраструктуру.

Для всего Южного Кавказа инициативы Азербайджана выступают драйвером структурного сдвига, способствуя не только двустороннему взаимодействию, но и формированию платформы для более широкой кооперации на Южном Кавказе, одновременно усиливая роль международных партнеров в мирном сотрудничестве и экономическом развитии региона.