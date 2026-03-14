Актуальность месседжей официального Баку на фоне мирового энергетического коллапса

Мир продолжает находиться на перепутье. И на данный момент путей выхода из мощнейшего геополитического кризиса, охватившего все континенты, пока еще не видно.

Аналитики всех мастей ограничиваются лишь предположениями о сроках окончания войны Израиля и США против Ирана, стараясь контурно обозначить, что возможно, ждет всех нас на следующий день.

Дело, однако, в том, что в целом данное развитие событий, правда, может, и не в четко таком формате, но предполагалось. Однако мир в основной массе оказался к этому не готов, аналогично тому, как это имело место в преломлении к COVİD-19.

Но факт остается фактом – планета трещит. Причем скорейшими темпами. И к тому же по разным направлениям. Одним из важнейших сопровождающих звеньев чего стал аспект логистики. Да, да, той самой логистики. Как это не покажется кому-то на первый взгляд парадоксальным, но речь в большей степени идет как раз далеко не о проблеме с газом или нефтью, а именно об их доставке конечному потребителю. Да, без сомнений, тема наличия энергоресурсов – важнейшая. Но давайте заглянем чуть глубже. Разве сейчас одним из основных отпечатков (если не причин) происходящего коллапса на Ближнем Востоке стала не логистическая парадигма?

Говоря иными словами, в мировых закромах «черно-голубое золото» наличествует, хранилища полны, причем в необходимых для поддержания жизнедеятельности на всей планете объемах. Но именно логистические проблемы стали основой для сокращения их производства и невозможности доставки, приводя к объявлениям всякого рода о форс-мажорах, с чем мир не сталкивался очень-очень давно. И не суть важно, это происходит из-за обстрелов или минных угроз – здесь важнее сам факт имеющего места, приводящий к молниеносному росту цен на эти продукты. При этом ситуация достигла такого размаха, что ряд СМИ сообщил о планах Белого дома рассмотреть возможность приостановления действия Закона Джонса. А это всегда считалось чрезвычайным шагом, предпринимавшимся Вашингтоном во время крупнейших катаклизмов национального масштаба, таких как ураганы или серьезные перебои в поставках необходимой продукции. Напомним, что Закон Джонса, принятый в 1920-е гг., предусматривает перевозку всех товаров между американскими портами исключительно на судах, построенных в США, под американским флагом и преимущественно принадлежащих США. В основе чего - поддержание национальной безопасности, в том числе в плане поощрения американской судостроительной промышленности и сохранения торгового флота США. Сегодня же, согласно публикуемым данным, речь идет об изучении администрацией Трампа возможности отмены на месяц этого закона, что, в условиях значительного роста цен на топливо из-за войны на Ближнем Востоке, вызванных нарушением глобальных судоходных маршрутов, поспособствует разрешению иностранным танкерам перевозить нефть, бензин, дизельное топливо, сжиженный природный газ и удобрения между портами США.

Ну а в Европе довольно серьезно обсуждается вопрос возможного задействования стратегических запасов нефти.

Такие вот дела, вновь выводящие на мировую поверхность просчитанную позицию официального Баку в данном направлении – через призму непреложных геополитических истин. С одной стороны, для той или иной страны, находящейся в серьезном, если можно так выразиться, географическом пространстве, важно далеко не только наличие в ее арсенале природных ресурсов или осуществления значительных инвестиций. Также, как и для любой страны-покупателя важнейшей продукции стратегического толка необходимы не только финансовые возможности, но и диверсификация.

Весьма симптоматично, что буквально в прошлом феврале, в своем выступлении в рамках Мюнхенской конференции по безопасности на панельной дискуссии, рассматривавшей такой знаковый вопрос, как «Политика открытых коридоров», президент Ильхам Алиев остановился как раз на этом тончайшем аспекте. Обратив внимание на географическое положение Азербайджана, «расположенного между Европой и Азией, что является преимуществом», глава государства подчеркнул: «Без физической инфраструктуры оно не имеет большого значения». Вслед за чем отметил и наличие вложенных инвестиций в различные проекты в этом направлении. Однако, что самое значительное, Президент Алиев акцентировал внимание на таком контексте: «Для становления региональным транспортным хабом, необходимо поддерживать добрососедские отношения с окружающими странами – и в этом отношении Азербайджан демонстрирует успешную практику как на западном, так и на восточном направлении».

Ну а в своем выступлении два дня назад на XIII Глобальном Бакинском форуме лидер страны развил эту тему, заявив о значительной очевидности того факта, что на первом месте в повестке дня любой державы должны находиться «вопросы безопасности, стабильности и защищенности», вне реализации которых «все остальное абсолютно бессмысленно». Как конкретизировал глава страны, страны, десятилетиями инвестировавшие в свое развитие, на переживаемом историческом этапе сталкиваются с рисками.

Согласимся, что в контексте произнесенного Президентом Ильхамом Алиевым, под особым углом высвечиваются миролюбивые шаги Баку как в региональном масштабе, так и в более широком ареале. И не случайно сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин в своем приветственном слову участникам Бакинского форума, зафиксировав нарушение в глобальном масштабе структуры международных отношений и многосторонней системы, одной из задач определил воспользование «вашим опытом и мудростью, чтобы переосмыслить, каким может и должен быть мир».

Наверное, особых комментариев к сказанному не требуется, за исключением констатации того факта, что данные важнейшие нюансы Президент Ильхам Алиев актуализировал и в преломление к Организации тюркских государств, в частности, в своем ноябрьском (2025 г.) обращении к участникам проводимой в Ханкенди международной конференции «Роль спецслужб в обеспечении безопасности международных транспортных маршрутов». Так, подчеркнув, что наблюдаемые в последнее время в различных регионах мира противостояния приводят к обострению различных вызовов, представляющих серьезную угрозу международной и региональной безопасности, он знаковой задачей обозначил укрепление сотрудничества спецслужб и органов безопасности в целях «защиты проходящей через территорию наших стран обширной транспортной сети, соединяющей Европу и Азию».

Так что мировому сообществу целесообразно почаще прислушиваться к месседжам официального Баку!

Теймур Атаев