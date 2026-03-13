Арег Кочинян: Баку и Ереван впервые говорят на языке мира - ИНТЕРВЬЮ

Спустя десятилетия конфликта Южный Кавказ вступает в новую политическую реальность.

Впервые с момента восстановления независимости страны региона получили шанс на устойчивый мир - не декларативный, а подкрепленный конкретными шагами и взаимными обязательствами.

Пока мир продолжает осмысливать последствия десятилетий конфликта, лидеры Азербайджана и Армении практически одновременно выступили с заявлениями, адресованными будущему мира на Южном Кавказе. В Баку Президент Ильхам Алиев заявил, что после долгих лет противостояния страны лишь несколько месяцев живут в условиях мира, но уже ощущают его реальные преимущества - от начала торговли до открытия транзитных возможностей. Почти в то же время в Страсбурге премьер-министр Никол Пашинян подтвердил приверженность мирной повестке и подчеркнул, что Армения не допустит новой войны.

Синхронность этих заявлений, прозвучавших на разных международных площадках, отражает формирование новой политической реальности, в которой Баку и Ереван все чаще говорят не о конфронтации, а о долгосрочном мире.

Эти заявления также отражают не только дипломатическую риторику, но и глубокие изменения в региональной политике, где на смену логике противостояния постепенно приходит повестка мира и прагматичного сотрудничества.

На этом фоне особое значение приобретают вопросы: насколько устойчивым может стать этот процесс и какие факторы способны превратить нынешнюю разрядку в прочную архитектуру мира на Южном Кавказе? Об этом в интервью 1news.az рассказал армянский политолог, глава Центра изучения политики безопасности, член Инициативы «Мост мира» Арег Кочинян.

- Президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Совета ЕС Антониу Коштой заявил, что мир между Азербайджаном и Арменией будет вечным. В то же время премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении в Европейском парламенте заявил: «Мы не допустим нового конфликта, новой войны». Прокомментируйте одновременные мирные посылы лидеров Азербайджана и Армении.

- Между Арменией и Азербайджаном фактически наступает новая эпоха — эпоха мира и мирных отношений. Долгое время эксперты как в наших странах, так и за их пределами отмечали, что одной из главных проблем на пути нормализации оставалась риторика сторон.

Сегодня ситуация начинает меняться. Лидеры двух стран взяли на себя ответственность — и в определенной степени политическую смелость — коренным образом изменить нарративы и тональность заявлений, которые Баку и Ереван использовали по отношению друг к другу. Это можно считать по-настоящему важным и историческим моментом.

Если раньше жесткая риторика была одним из ключевых препятствий в армяно-азербайджанских отношениях, то теперь на уровне лидеров она постепенно трансформируется. И самое главное — на смену языку конфронтации приходит риторика мира.

- Какие политические, экономические и общественные факторы, на ваш взгляд, могут обеспечить долгосрочность этого мира?

- Политические процессы уже запущены. Речь идет о подготовке мирного договора, процессе делимитации и демаркации границы, а также о взаимной уверенности правительств в отсутствии намерений продолжать конфликт. Все это — важные политические составляющие формирования устойчивого мира.

Не менее значимы и экономические факторы. Прежде всего это открытие коммуникаций и использование транспортных маршрутов друг друга — как для путешествий, так и для торговли товарами и услугами, в том числе с третьими странами.

Кроме того, важную роль могут сыграть совместные производственные цепочки. Например, в одной стране может находиться сырьевая база, а в другой — мощности по переработке. Объединив эти ресурсы, стороны могли бы создавать совместный продукт и экспортировать его на внешние рынки.

Такие производственные цепочки, на мой взгляд, могут стать одной из наиболее эффективных экономических основ для поддержания мира. Когда экономики начинают взаимно дополнять друг друга, это формирует долгосрочную заинтересованность сторон в стабильности и сотрудничестве.

Наконец, важную роль играет и общественный уровень. Прежде всего стоит отметить уже существующие инициативы — в частности, инициативу «Мост мира», который начал свою работу в октябре прошлого года. Ожидается, что эта инициатива будет развиваться и расширяться.

Чем больше общественных организаций, экспертов и медиа будут вовлечены в процесс нормализации отношений, укрепления доверия и формирования культуры мира, тем прочнее станет фундамент долгосрочного мира между странами.

- Какие меры, на ваш взгляд, можно предпринять для того, чтобы обеспечить большую поддержку этой позиции в армянском обществе?

- Я думаю, что меры, которые предпринимаются в настоящее время, направлены на то, чтобы обеспечить более широкую общественную поддержку этой позиции в армянском обществе, и во многом являются необходимыми. Очевидным показателем того, насколько эта линия находит отклик у общества, станут предстоящие выборы в Армении.

- Пашинян также затронул тему роли духовенства, заявив о недопустимости использования религиозных площадок для пропаганды конфликта. Насколько значимым фактором внутренней политики в Армении остаётся позиция Армянской Апостольской Церкви в вопросе мира с Азербайджаном?

- Я не думаю, что позицию отдельных представителей Армянской Апостольской Церкви можно считать официальной позицией всей Церкви. Реальное влияние этих заявлений и фигур на общественные настроения будет наиболее наглядно видно по итогам предстоящих выборов в июне.

- Азербайджан уже предпринял практические шаги - открыл транзит и начал экономическое взаимодействие. Может ли экономическая взаимозависимость стать одним из ключевых гарантов устойчивого мира на Южном Кавказе, и какие еще шаги можно предпринять в данном направлении?

- Да, стороны уже предпринимают определенные практические шаги навстречу друг другу для реализации мирной повестки, и эту работу, безусловно, необходимо продолжать.

Накануне в Европейском парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил предложение Азербайджану по обеспечению транспортной связи между основной территорией Азербайджана и Нахчывана. Это прозвучало в контексте того, что сообщение через Иран в настоящее время отсутствует.

На мой взгляд, это важная инициатива, адресованная азербайджанской стороне. И теперь будет крайне важно увидеть реакцию Баку на это предложение.

При этом речь ни в коем случае не идет о том, чтобы затронуть или поставить под сомнение важность проекта TRIPP. Все договоренности по этому проекту, как и ранее, должны быть реализованы.

Однако предлагаемая сейчас Арменией связь — это временное и оперативное решение, которое можно организовать буквально в течение нескольких часов. Таким образом, сообщение между основной территорией Азербайджана и его анклавом — Нахчываном — могло бы быть восстановлено через территорию Армении в кратчайшие сроки как для грузов, так и для пассажиров. Это позволило бы смягчить ситуацию, возникшую на фоне последних событий в Иране.