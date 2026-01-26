В Баку произошел пожар в автосервисе - ВИДЕО

В Хатаинском районе Баку произошел пожар в автосервисе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании в цехе по ремонту автомобилей, расположенном на улице М. Рустамова в Хатаинском районе столицы.

К месту происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что пожар начался в автосервисе, состоящем из 12 смежных боксов, и существовал высокий риск распространения огня на соседние объекты.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных распространение пламени удалось пресечь.

Огонь был потушен в кратчайшие сроки, не успев перекинуться на основные боксы и расположенный поблизости мебельный цех.

В результате пожара сгорели горючие конструкции будки охранника площадью 5 кв.м и находившийся на ремонте автомобиль марки «ВАЗ-2107». Основная часть автосервиса, прилегающий мебельный цех и другие припаркованные на территории автомобили были спасены от огня.

Пострадавших нет.