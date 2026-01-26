Реализация проекта TRIPP обсуждена в парламенте Армении с представителями Конгресса США

Председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Саргис Ханданян встретился с делегацией во главе с представителем Комиссии по иностранным делам Конгресса США Лэнсом Коконосом.

Собеседники обсудили важность претворения в жизнь проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP), обменялись мнениями о работе, которую необходимо провести в этом направлении в ближайшее время.

Председатель комиссии затронул последние развития в процессах нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

Источник: News.am