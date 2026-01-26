В центре Баку у грузовика на ходу отлетели колеса

На проспекте Гейдара Алиева у грузовика на ходу отлетели колеса.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД, инцидент был зафиксирован в Низаминском районе столицы, на проспекте Гейдара Алиева, недалеко от станции метро «Короглу», передает 1news.az.

В Центре отметили, что каждый водитель должен сделать выводы из данного происшествия.

«Водители обязаны знать, что перед началом движения необходимо проверять техническое состояние транспортного средства и своевременно устранять возникшие неполадки. В противном случае возникновение аварийных ситуаций станет неизбежным», - говорится в сообщении.