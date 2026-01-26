Из сектора Газа в Израиль возвращено тело последнего заложника

Тело майора Дж. Ран Гвили, который является последним пленным израильтянином в секторе Газа, было опознано и возвращено на родину для захоронения, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Представители ЦАХАЛ сообщили семье погибшего заложника, сержанта первого класса Ран Гвили, что их близкий был опознан и будет возвращен для захоронения», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, 24-летний сержант первого класса Ран Гвили, служивший в специальных подразделениях полиции Израиля, погиб в бою 7 октября 2023 года в возрасте 24 лет. Его тело было похищено и удерживалось в секторе Газа, подчеркнули в ЦАХАЛ.

Отмечается, что на этом все заложники были возвращены из сектора Газа обратно в Израиль.

Источник: Газета.ру