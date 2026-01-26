ANAMA: Принимаются меры по доставке в Азербайджан тела скончавшегося в Малайзии сотрудника

Один из кинологов-саперов Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Орхан Магеррамов, участвовавший в международных тренингах по гуманитарному разминированию, проходившем в Королевстве Камбоджа, был госпитализирован в этой стране 14 января этого года из-за острого заболевания.

Как сообщили в ANAMA, 18 января он был эвакуирован в специализированную больницу в Малайзии. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось, и он скончался 25 января.

«Сотрудники ANAMA, направленные в Малайзию несколько дней назад в связи с этим, принимают соответствующие меры для доставки тела Орхана Магеррамова в нашу страну при поддержке посольства Азербайджана в Малайзии и в координации с организаторами этих учений», - подчеркивается в сообщении.

Источник: АЗЕРТАДЖ