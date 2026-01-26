Иран опроверг сообщения о 30 тыс. погибших во время беспорядков

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг сообщения западных СМИ о 30 тыс. погибших во время беспорядков в стране, назвав эти заявления "ложью в стиле Гитлера".

"Большая ложь в стиле Гитлера: разве не такое количество людей они планировали убить на улицах Ирана?! Однако им это не удалось, и теперь они пытаются подделать это в средствах массовой информации. По-настоящему жестоко", - написал Багаи в X.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. 23 января Арагчи сообщил, что общее число погибших составило 3 117, среди которых есть как мирные граждане, так и сотрудники сил безопасности.

Источник: ТАСС