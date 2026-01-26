Пентагон рассекретил Стратегию национальной безопасности США на 2026 год: новые ориентиры глобальной политики

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В январе 2026 года Пентагон официально опубликовал новую Стратегию национальной безопасности США на 2026 год, ранее засекреченный документ, который теперь стал доступен общественности.

Стратегия отражает обновлённые приоритеты американской внешней и оборонной политики — от защиты собственной территории до сдерживания конкурентов, переосмысления роли союзников и перестройки глобального военного присутствия. Это не просто бюрократический отчет, а кардинальный взгляд на роль США в мире в эпоху многополярности.

На первый план выходит новый принцип американского подхода: меньше вмешательства — больше сдерживания, но не изоляционизма, а реализма в интересах национальной безопасности. Пентагон подчёркивает, что это не уход с мировой арены, а переориентация стратегических усилий в ответ на изменившиеся угрозы.

Ключевые стратегические приоритеты

Стратегия выделяет несколько основных направлений, которые определят внешне-военную политику США на ближайшие годы. Во-первых, это защита территории и ключевых стратегических точек. Главный приоритет документа — оборона территории Соединённых Штатов, включая укрепление воздушной, кибернетической и морской обороны. Особое внимание уделяется географически важным зонам Западного полушария — таким как Гренландия и Панамский канал, которые рассматриваются как критические «ключевые точки» для стратегического доступа США.

Во-вторых, сдерживание Китая без прямой конфронтации. По поводу Китая стратегия выстраивает сбалансированный подход. США признают быстроту и масштаб военного строительства КНР, но стремятся не к открытой конфронтации, а к созданию баланса сил в Индо-Тихоокеанском регионе, с упором на дипломатические, экономические и военные средства, чтобы предотвратить возможность доминирования Китая над союзниками или самими США.

В-третьих, усиление роли союзников и партнёров. Документ подчёркивает необходимость более активного участия партнёров в собственной безопасности. Пентагон прямо указывает, что союзники в Европе и Азии должны усиливать собственную оборону, а не полагаться полностью на американские силы. Это касается как европейских стран НАТО, так и таких региональных союзников, как Южная Корея.

В-четвертых, переосмысление военной роли США за рубежом. Стратегия отражает переход от прямого присутствия к мотивированному сотрудничеству: США будут сокращать участие в некоторых военных структурах (например, консультативных группах НАТО) и перераспределять ресурсы, сохраняя партнёрские связи, но призывая к более самостоятельным действиям союзников.

Как документ преподносит ключевые угрозы

Стратегия затрагивает восприятие ряда угроз, среди которых, прежде всего, Россия как управляемая, но постоянная угроза. Россия описывается как «постоянная, но управляемая угроза» для восточного фланга НАТО, с крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который продолжает модернизировать. При этом документ не называет РФ прямым противником глобального порядка, а фокусируется на необходимости стратегической стабильности и избежания эскалации.

Другая ключевая угроза – Китай, стратегический соперник. На Китай делается акцент как на основного долгосрочного соперника, но стратегия избегает прямого языка конфронтации. Это отражает стремление США к конкурентным, но не катастрофическим отношениям с Пекином.

В качестве третьей угрозы выделяется Иран, создающий региональные нестабильности. Документ предупреждает о возможных попытках Ирана расширять свои ядерные возможности, что остаётся проблемой для региональной безопасности и альянсов США на Ближнем Востоке, а также подчёркивает важность укрепления противоракетной и противоядерной обороны.

Отдельно выделяется ядерная и ракетная угроза КНДР. Хотя стратегический акцент в отношении Северной Кореи был смещён в сторону роли Южной Кореи в собственной обороне, Пхеньян по-прежнему рассматривается как региональная проблема из-за ядерной программы, требующая сдерживания и дипломатических усилий.

Реакция союзников и геополитическое восприятие

Публикация стратегии вызвала неоднозначную реакцию мирового сообщества. Европейские государства выразили обеспокоенность тем, что США ожидают более самостоятельных действий от НАТО, а также критиковали интерпретацию роли Европы в безопасности.

Российские официальные лица восприняли стратегию как возможность для дипломатического диалога, отмечая изменение тона по отношению к России и отсутствие прямого названия РФ как врага.

Это указывает на сдвиг в международном восприятии — от одностороннего лидерства США к более многополярному диалогу.

Подводя итог рассекреченной стратегии, которая формирует мир…

Стратегия национальной безопасности США на 2026 год демонстрирует эволюцию американского подхода к глобальным угрозам и партнерству. Впервые в подобных документах наблюдается явное стремление к сдерживанию, а не провокации, укреплению союзов через ответственность сторон и адаптации к новым реалиям — от растущего влияния Китая до изменения роли НАТО.

Это отражает глубокую трансформацию стратегической мысли Вашингтона, которая в ближайшие годы будет определять не только политику США, но и геополитическую динамику глобального порядка.