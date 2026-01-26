Трамп: ХАМАС помог в поиске останков последнего израильского заложника

Радикальное палестинское движение ХАМАС оказало содействие для возвращения останков последнего израильского заложника, находившегося в секторе Газа.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios, передает ТАСС.

"Они очень усердно работали, чтобы вернуть тело. Они сотрудничали с Израилем в этом вопросе. Вы можете себе представить, насколько это было сложно", - заявил глава государства.

Трамп уточнил, что с возвращением тела Рана Гвили все заложники - как живые, так и тела погибших - возвращены израильской стороне. Президент назвал это событие критическим моментом для реализации его мирного плана, отметив, что теперь внимание может быть полностью сосредоточено на втором этапе сделки.

По словам американского лидера, поисковая операция проводилась на кладбище в северной части сектора Газа, а процесс идентификации был крайне затруднен. Трамп сообщил, что уже обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Никто не верил, что мы вернем всех заложников. Это был великий момент. <…> Теперь мы должны разоружить ХАМАС, как они и обещали", - добавил Трамп.