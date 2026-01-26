Глава МИД Израиля встретился в Баку с лидерами еврейской общины

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в рамках визита в Азербайджан встретился с лидерами еврейской общины.

«В начале своего визита в Азербайджан я встретился в Баку с лидерами еврейской общины. Сегодня в Азербайджане проживает около 30 тысяч евреев бок о бок с мусульманским населением страны, в атмосфере взаимного уважения, религиозной терпимости и свободы вероисповедания», написал Гидеон Саар в соцсетях.

Он отметил, что на протяжении поколений Азербайджан служит примером страны с мусульманским большинством, которая обеспечивает процветание и безопасность еврейской общине.

«Я верю в связи между нашими странами. Большая еврейская община, репатриировавшаяся в Израиль, и евреи, живущие в Азербайджане — это прочная основа отношений между нашими государствами. Эти связи продолжают углубляться во многих сферах, и мы намерены и дальше их укреплять», - отметил глава МИД Израиля.