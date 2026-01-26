Президент Ильхам Алиев поздравил Генерал-губернатора Австралии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Генерал-губернатору Австралийского Союза Саманте Мостин поздравительное письмо по случаю национального праздника этой страны.
Как сообщает 1news.az, в письме говорится:
"Уважаемая госпожа Генерал-губернатор,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Австралийского Союза.
Убежден, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений между Азербайджаном и Австралией в духе дружбы, продолжения взаимовыгодного сотрудничества в интересах двух народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии – постоянного благополучия и процветания".