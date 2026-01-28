 Распространились фотографии сына судьи, зарезавшего свою жену и совершившего суицид - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Распространились фотографии сына судьи, зарезавшего свою жену и совершившего суицид - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова09:10 - Сегодня
Как мы сообщали ранее, в Баку произошла ужасная семейная трагедия.

Так, 34-летний сын председателя Габалинского районного суда Аббаса Алиева, Эмиль Ализаде, на глазах своего ребенка зарезал жену. Затем он покончил жизнь самоубийством, спрыгнув со здания.

Состояние женщины оценивается как тяжелое.

По факту покушения Эмина Ализаде на умышленное убийство Шафиги Алекперовой 25 января на территории Хатаинского района и его последующего самоубийства путем прыжка с высоты, в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

Unikal представил фотографии погибшего.

2026/01/27 10:58

В Баку возбуждено уголовное дело по факту нанесения мужчиной ранений супруге и его последующего самоубийства.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту покушения Эмина Ализаде на умышленное убийство Шафиги Алекперовой 25 января на территории Хатаинского района и его последующего самоубийства путем прыжка с высоты, в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, передает 1news.az.

В настоящее время ведется следствие.

09:45

В Баку произошла ужасающая семейная трагедия.

Как передает 1news.az со ссылкой на Unikal, стали известны некоторые подробности инцидента, случившегося в жилом комплексе «Белый город» (Ag Sheher).

Согласно полученным данным, сын председателя Габалинского районного суда Аббаса Алиева совершил преступление на глазах у своего ребенка. Сообщается, что он нанес супруге 20 ножевых ранений.

Совершив содеянное, мужчина поднялся с 10-го на 16-й этаж здания и выждал время. Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, он покончил с собой, выбросившись с 16-го этажа.

Состояние женщины оценивается как тяжелое.

2026/01/26 23:59

«Вчера ночью 35-летний мужчина бросился с соседнего дома и погиб. Перед тем как совершить суицид, он ударил ножом свою супругу».

Этой информацией поделилась в соцсетях певица Нура Сури.

Как передает 1news.az со сылкой на «Qafqazinfo», стало известно, что инцидент произошел в одном из зданий в Белом городе в Баку.

34-летний Эмиль Алиев нанёс ножевое ранение своей супруге на почве ревности. Затем он бросился с здания и покончил с собой.

Отметим, что отец Э. Алиева — председатель Габалинского районного суда Аббас Алиев.

По факту в Прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Распространились фотографии сына судьи, зарезавшего свою жену и совершившего суицид - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Погода на четверг: В Баку температура воздуха опустится ниже нуля

В Баку сын убил мать с особой жестокостью - ФОТО

СМИ: Уволен родственник Кямрана Асадова

Конфликт Нигяр Кочарли с Liv Bona Dea переходит в юридическую плоскость

Распространились фотографии сына судьи, зарезавшего свою жену и совершившего суицид - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

