Распространились фотографии сына судьи, зарезавшего свою жену и совершившего суицид - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

По факту покушения Эмина Ализаде на умышленное убийство Шафиги Алекперовой 25 января на территории Хатаинского района и его последующего самоубийства путем прыжка с высоты, в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

2026/01/27 10:58

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, по факту покушения Эмина Ализаде на умышленное убийство Шафиги Алекперовой 25 января на территории Хатаинского района и его последующего самоубийства путем прыжка с высоты, в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, передает 1news.az.

В настоящее время ведется следствие.

09:45

Как передает 1news.az со ссылкой на Unikal, стали известны некоторые подробности инцидента, случившегося в жилом комплексе «Белый город» (Ag Sheher).

Согласно полученным данным, сын председателя Габалинского районного суда Аббаса Алиева совершил преступление на глазах у своего ребенка. Сообщается, что он нанес супруге 20 ножевых ранений.

Совершив содеянное, мужчина поднялся с 10-го на 16-й этаж здания и выждал время. Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, он покончил с собой, выбросившись с 16-го этажа.

2026/01/26 23:59

«Вчера ночью 35-летний мужчина бросился с соседнего дома и погиб. Перед тем как совершить суицид, он ударил ножом свою супругу».

Этой информацией поделилась в соцсетях певица Нура Сури.

Как передает 1news.az со сылкой на «Qafqazinfo», стало известно, что инцидент произошел в одном из зданий в Белом городе в Баку.

34-летний Эмиль Алиев нанёс ножевое ранение своей супруге на почве ревности. Затем он бросился с здания и покончил с собой.

Отметим, что отец Э. Алиева — председатель Габалинского районного суда Аббас Алиев.

По факту в Прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.