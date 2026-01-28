Стало известно, почему в январе не были выплачены надбавки к пенсиям

Согласно Закону «О трудовых пенсиях», индексация и повышение трудовых пенсий распространяются также на январь каждого года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Пенсии за январь уже полностью выплачены. С чем связано то, что в этом месяце повышения не были начислены, и когда будут выплачены надбавки? Согласно действующему законодательству, пенсии ежегодно в январе индексируются и повышаются в соответствии с процентом роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год. Хотя точный процент повышения пока не известен, надбавки рассчитываются именно с этого месяца. По итогам первых 11 месяцев 2025 года среднемесячная заработная плата по стране выросла на 9,3 %. Ожидается, что годовой показатель составит 9,2%. Точный официальный показатель будет объявлен Государственным комитетом статистики в начале следующего месяца»

В.Байрамов подчеркивает, что поскольку официальная статистика по росту среднемесячной заработной платы за 2025 год становится известна в первые 10 дней февраля, индексация будет проведена именно в этот период: «Повышение пенсий рассчитывается с 1 января, однако сами надбавки будут выплачены в феврале сразу за два месяца. Таким образом, пенсионеры начнут получать повышенные пенсии уже со следующего месяца. При этом сумма повышения, рассчитанная за январь, будет добавлена к февральской пенсии».

Депутат отмечает, что индексация распространяется на все виды трудовых пенсий: «В соответствии со статьёй 4 Закона «О трудовых пенсиях», установлены три вида трудовых пенсий: трудовая пенсия по возрасту, трудовая пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по случаю потери кормильца. Следовательно, если гражданин получает трудовую пенсию, независимо от её вида, к размеру его пенсии будет начислено повышение».