Дорожная полиция предупреждает водителей об опасности на дорогах из-за непогоды

Согласно прогнозам метеорологов, сегодня 28 января в ряде регионов страны ожидаются интенсивные осадки, а в некоторых районах - снег.

Указанные неблагоприятные погодные условия могут повысить вероятность скольжения на дорогах и значительно осложнить движение.

Главное управление Государственной дорожной полиции, принимая во внимание данное предупреждение, призывает водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.

«Во время движения скорость должна выбираться с учётом дорожных и погодных условий, а между транспортными средствами необходимо соблюдать безопасную дистанцию. Недопустимы резкие манёвры и опасные обгоны. Также следует уделять особое внимание техническому состоянию автомобилей, в частности соответствию шин сезону, исправности тормозной системы и световых приборов» - говорится в обращении дорожной полиции, в котором также подчеркивается, что независимо от погодных условий безопасность дорожного движения является прямой ответственностью каждого из нас.