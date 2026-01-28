Где сейчас пробки в Баку: Список улиц
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Проспект Зии Буниятова, от перекрестка с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
8. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова.