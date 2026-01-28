В машине наркокурьера, работавшего на иностранца, обнаружено 20 кг наркотиков

В Нефтчале задержан 43-летний Самиг Абушов, подозреваемый в организации незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в транспортном средстве марки Toyota, которым управлял задержанный, было обнаружено и изъято около 20 килограммов наркотических средств - гашиша и марихуаны.

С. Абушов сообщил, что был вовлечен в наркокурьерство гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием, и должен был доставить наркотики в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.