 В машине наркокурьера, работавшего на иностранца, обнаружено 20 кг наркотиков | 1news.az | Новости
В машине наркокурьера, работавшего на иностранца, обнаружено 20 кг наркотиков

Фаига Мамедова10:03 - Сегодня
В Нефтчале задержан 43-летний Самиг Абушов, подозреваемый в организации незаконного оборота наркотиков.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в транспортном средстве марки Toyota, которым управлял задержанный, было обнаружено и изъято около 20 килограммов наркотических средств - гашиша и марихуаны.

С. Абушов сообщил, что был вовлечен в наркокурьерство гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием, и должен был доставить наркотики в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

