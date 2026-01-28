Deepfake и дезинформация: кто и зачем атакует отношения Баку и Анкары?

Похоже, вокруг региональной политики Турции активизируются информационные манипуляции, при этом особого внимания заслуживают нарративы, явно направленные на нанесение ущерба союзническим отношениям Анкары и Баку.

На этом фоне появившиеся в медиапространстве вбросы о якобы решении руководства Турции о финансовой помощи для Армении выглядят очевидной попыткой повлиять на характер турецко-азербайджанских отношений.

Суть сообщения, растиражированного отдельными медиа, сводится к утверждению о том, что Анкара «собирается направить 10 миллионов долларов для поддержки уязвимых слоев армянского общества, включая семьи погибших военнослужащих, пенсионеров и семьи с особыми потребностями». Якобы по личному распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана эти средства будут направлены в благотворительный фонд «Мой шаг», который возглавляет супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.

Эта дезинформация, имеющая очевидной целью подрыв турецко-азербайджанских отношений, уже получила категоричное опровержение. Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении по связям с общественностью Администрации президента Турции выступил с официальным заявлением.

«Распространяемые в некоторых СМИ и социальных сетях утверждения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы подписал указ о выделении 10 млн долларов в качестве «финансовой помощи семьям погибших армянских солдат и нуждающимся слоям общества», совершенно безосновательны. Настоятельно призываем общественность не верить дезинформации, направленной против нашей страны и турецко-азербайджанских отношений; следует принимать во внимание только заявления официальных властей», - подчеркивается в заявлении Центра.

С заявлением в связи с распространением дезинформации, направленной на подрыв стратегических союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией также выступило Агентство развития медиа Азербайджана – MEDİA. Согласно нему, по итогам предварительного расследования установлено, что источником данной дезинформационной кампании стал ресурс Tsargrad.tv в русскоязычном сегменте интернета. MEDİA решительно осудило подобные действия, подчеркнув их направленность на искажение общественного мнения и нанесение ущерба братским и союзническим отношениям между Азербайджаном и Турцией. Агентство призвало журналистов и медиаорганизации обеих стран занять принципиальную позицию в борьбе с дезинформацией, воздерживаться от распространения неподтверждённых сведений и проявлять ответственность в защите информационного пространства. Также MEDİA призвало общественность Азербайджана и Турции не доверять фейковым сообщениям и ориентироваться исключительно на официальные источники.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını'' içeren bir kararname imzaladığına… pic.twitter.com/nTUX1k6QxW — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 27, 2026

В этом контексте показательно и заявление MEDİA о распространении от имени помощника Президента Азербайджанской Республики – заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева через ряд аккаунтов в соцсетях видеоролика с фейковым контентом, не отражающего реальности и подготовленного с использованием технологии deepfake: «Этот пример дезинформации, подготовленный с помощью искусственного интеллекта и направленный на введение в заблуждение общественности, служит для нанесения ущерба отношениям между Азербайджаном и Турцией, нанесения ущерба существующему между двумя братскими странами стратегическому союзничеству и подрыву взаимного доверия».

«Мы призываем доверять исключительно информации, предоставляемой официальными источниками, журналистов и общественных активистов - всегда проявлять принципиальность в подобных случаях, а также быть бдительными в условиях распространения кампаний, основанных на фейковой и ложной информации, и усиления тенденции создания контента с использованием технологий deepfake. Одновременно призываем владельцев платформ социальных сетей и соответствующие структуры принять меры по оперативному удалению вредоносного и фейкового контента, внедрить эффективные механизмы для предотвращения подобных случаев», - отмечается в заявлении MEDİA.

Конечно, попытки нанести удар по азербайджано-турецким отношениям изначально обречены на провал: крепкие исторические связи, подкрепленные общей политической волей, делают такие внешние воздействия неэффективными. Турецко-азербайджанские отношения сегодня сильны как никогда и согласуются с принципом взаимной поддержки. Концепция «одна нация, два государства» остается не только символом братства, но и практической основой стратегического союзничества, гарантирующей стабильность, безопасность и процветание обеих стран и всего региона. Все это очевидно.

Но вышеуказанные факты указывают на более системную и глубокую проблему - масштабное распространение дезинформации, фейков и ложных нарративов. В последние годы дезинформация, если можно так выразиться, эволюционирует, приобретая новые формы на фоне стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий. Эти инструменты позволяют создавать и распространять контент с высокой степенью правдоподобия, существенно усложняя для широкой аудитории процесс отличия подлинной информации от намеренно искаженной.

Именно в данном контексте следует рассматривать серию инцидентов с распространением фальсифицированного информационного материала, в том числе, с использованием технологии deepfake. Показательно, что современные инструменты дезинформации позволяют создавать фальшивый контент даже от имени первых лиц государств. Так, буквально на днях ряд аккаунтов в социальной сети Facebook распространили заявление от имени Президента Азербайджана, подготовленное с использованием технологии deepfake, которое не отражает реальность. Этот пример дезинформации, подготовленный с помощью искусственного интеллекта и направленный на введение в заблуждение общественности, был призван завладеть личными данными граждан и причинить им материальный ущерб. В связи с тем, что в последнее время в Facebook участились случаи кибермошенничества с аналогичным содержанием, Агентство развития медиа призвало владельца платформы - компанию Meta принять оперативные меры по удалению вредоносного контента.

Не соответствующие действительности заявления, подготовленные с использованием технологии deepfake, распространялись от имени ряда государственных деятелей Азербайджана и раньше. Многие из этих вбросов носили характер системной дезинформационной кампании, направленной на формирование искаженного общественного восприятия тех или иных общественно-политических процессов.

На серьезность проблемы указывал лично Президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Что касается искусственного интеллекта, это да, эта тема, которая сегодня уже выходит как бы на совершенно новую плоскость. Периодически официальные сообщения в компетентных источниках Азербайджана публикуются о том, что от моего имени объявляются какие-то бизнес-проекты, совершенно не имеющие никакого отношения ни ко мне, ни к Азербайджану. И, к сожалению, многие люди в это верят», - заявил глава государства на открытии Второго Шушинского глобального медиафорума на тему «Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией», 20 июля 2024 года.

«И вот что с этим делать, трудно сказать, потому что опровержение может кто-то прочитать, а кто-то не прочитать, а может быть оно дано тогда, когда уже поздно. Потому что обнаружить сразу этот фейк очень трудно, через какое-то время ты это обнаруживаешь, а за это время люди уже поверили. Пока это носит такой как бы не фатальный характер. То есть кто-то просто хочет на этом заработать. И от моего имени искусственным интеллектом делаются объявления: вложите деньги туда, вложите деньги сюда. Но если так пойдет, то завтра могут и другие объявления сделать. Объявить войну, например, от моего имени кому-то. И кто-то может в это поверить и может предпринять какие-то другие действия. И в данном случае речь не только об Азербайджане. Есть ядерные страны, которые могут точно так же быть манипулированы искусственным интеллектом.

Да и не только это. На бытовом уровне. Очень много чисто бытовых историй, когда может быть нанесен непоправимый вред и человеческим отношениям, и человеческому достоинству, и репутации человека. Очень много примеров, когда идет возмутительная дискредитация общественных личностей разными фейковыми видео, либо визуальными, либо аудиосообщениями. Вот как с этим бороться, вы должны сказать. Вы должны сказать политикам, вы должны, я имею в виду и вашу аудиторию, и вообще медиа community, и политики должны принять решение, очень серьезное решение ограничительного характера. Потому что это уже непросто фейк ньюс, это серьезная угроза жизни, безопасности обществ, стран, отдельных индивидуумов, их неприкосновенности, частной жизни и т.д. Думаю, что здесь сегодня, завтра и послезавтра эту тему будете обсуждать. Я надеюсь, что может быть выработан такой международный механизм. И это не будет восприниматься никоим образом как какое-то там ущемление свободы слова и т.д. Международный механизм на уровне международной организации – либо ООН, либо, я не знаю, «Большой двадцатки», основных стран, с тем чтобы положить этому конец. Это огромная угроза», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Как видно, современные кампании дезинформации выходят за рамки традиционных информационных вбросов и приобретают более технологичный и системный характер, создавая дополнительные риски для общественного доверия, а иногда даже для устойчивости межгосударственных отношений.

И сегодня, в условиях активизации кампаний, основанных на фейковой и ложной информации, а также нарастающей тенденции использования технологий deepfake, возрастает необходимость повышенной бдительности и принципиального отношения к подобным проявлениям со стороны общества, медиа и цифровых платформ.