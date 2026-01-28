 Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет | 1news.az | Новости
Пашинян: Войны с Азербайджаном не будет

First News Media09:53 - Сегодня
Армения не готовится к войне, так как войны не будет: между Арменией и Азербайджаном установлен мир, который является самой надежной гарантией безопасности.

Об этом заявил в соцсетях премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с 34-й годовщиной формирования армии страны.

Перечислив достижения последних 3 лет в деле укрепления армии и пополнения ее арсенала, Пашинян задается вопросом, почему всего этого не было в 2018, 2019, 2020 или 2022 гг. Причин, по его словам, две – международные партнеры отказывались продавать Армении оружие, так как не были уверены, что оно не будет размещено «за пределами Армении». Вторая причина – эти партнеры не были уверены, что "оружие не попадет в руки ОДКБ".

Далее глава правительства заявил, что сами партнеры по ОДКБ в свою очередь отказывались выполнять договорные обязательства по гарантированию территориальной целостности Армении, также отказывались поставлять вооружения и военную технику на сотни миллионов долларов, за которые Ереван заранее заплатил.

По словам Пашиняна, эту критическую ситуацию помогли преодолеть два "решительных события" – подписание в октябре 2022 г. Пражской декларации, в которой Армения заявила о "признании территориальной целостности Азербайджана", и заморозка членства Армении в ОДКБ.

Он заявил, что Ереван продолжит эту стратегию – ВС Армении не имеет и не будет иметь никаких задач за пределами страны, за исключением лишь участия в миротворческих миссиях в соответствии с международными договорами.

Напомним, впервые о заморозке участия в ОДКБ заявил премьер Армении Никол Пашинян в феврале 2024 г. В ответ на заявления в Москве неоднократно отмечали, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что разговоры о выходе Армении из организации не имеют юридических оснований, охарактеризовав их как "словесную эквилибристику". Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отмечал, что заморозка участия Армении в ОДКБ стала следствием давления со стороны западных государств.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что утверждения о том, что ОДКБ оставила Армению в беде, не соответствуют действительности. После саммита ОДКБ в Бишкеке 27 декабря 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что позиция Армении в отношении участия в работе организации является ее суверенным выбором. При этом он отметил, что Ереван поддерживает принимаемые в рамках ОДКБ решения и формально остается членом объединения, хотя на данный момент воздерживается от участия в его заседаниях.

