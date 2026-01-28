В Баку за год произошло более 2500 ДТП

В прошлом году в зоне охвата камер видеонаблюдения Центра интеллектуального управления транспортом (НИИУТ), установленных на столичных дорогах, было зарегистрировано 2546 дорожно-транспортных происшествий.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в самом Центре.

Отмечается, что основными причинами аварий стали превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение дистанции, нарушение требований дорожных знаков и невнимательность водителей.

Чаще всего инциденты фиксировались на центральных улицах и проспектах с интенсивным движением: на проспектах Зии Буниятова, Гейдара Алиева, Бабека, 8 Ноября, Тбилисском проспекте, а также на трассе Баку - Сумгайыт, Аэропортовском и Сабунчи-Забратском шоссе.

За год было зафиксировано 1889 случаев вынужденной остановки транспортных средств из-за технических неисправностей, что становилось причиной заторов. В связи с ДТП и поломками на дорогах сотрудники НИИУТ и Управления государственной дорожной полиции города Баку принимали оперативные меры.

В целях обеспечения интенсивности транспортного потока в Баку на светофорах 60 улиц и проспектов 73 717 раз применялся режим «зеленой волны».

Кроме того, посредством информационных табло водители оперативно оповещались о пробках, ремонтных работах, погодных условиях и авариях. Для обеспечения безопасности дорожного движения скоростной лимит на дорогах снижался 63 раза.