Люксембург определился с представителем и песней на «Евровидение 2026» - ВИДЕО

Люксембургская национальная телекомпания RTL провела финал национального отбора Luxembourg Song Contest 2026, по итогам которого представительницей страны на международном музыкальном конкурсе «Евровидение 2026» стала Ева Мария.

Голоса международного жюри и телеголосование зрителей вывели Еву Мария в лидеры - она была выбрана из восьми финалистов и будет выступать на конкурсе с песней «Mother Nature», которая уже официальна утверждена как люксембургский конкурсный номер.

Напомним, что Люксембург вернулся на «Евровидение» в 2024 году после длительного перерыва - раньше страна не участвовала в конкурсе с 1993 года, а после 31‑летнего отсутствия вновь вышла на сцену именно в 2024 году.

