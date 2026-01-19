Завершён приём заявок на участие в азербайджанском национальном отборе «Евровидение-2026» - ФОТО

В декабре Общественное телевидение и радио (ITV) объявило приём заявок на участие в национальном отборе «Евровидение-2026» для конкурса, который пройдёт в Вене.

Желающие представить страну могли присылать свои песни и краткую информацию о себе на электронную почту. Цель отбора - найти исполнителя и композицию, которые будут представлять Азербайджан на международном конкурсе в Австрии.

Заявки принимались до 18 января - теперь приём заявок официально завершён, и организаторы азербайджанского нацотбора поблагодарили в социальных сетях всех участников за интерес и доверие.

