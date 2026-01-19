Мальта определилась с представителем и песней на «Евровидение-2026» - ВИДЕО

Мальта официально выбрала своего участника для «Евровидения-2026», которое пройдёт в Вене - страну на конкурсе представит AIDAN с песней Bella.

Финал национального отбора Malta Eurovision Song Contest 2026 состоялся в субботу вечером, в нем приняли участие 12 песен - победитель определялся по итогам голосования профессионального жюри и зрителей.

Композиция Bella в исполнении AIDAN заняла первое место у жюри и стала второй по итогам зрительского голосования.

AIDAN — один из самых успешных артистов Мальты последних лет. Его песни стабильно попадают в чарты, а концерты проходят при аншлагах. Он регулярно выступает на крупных фестивалях и государственных мероприятиях, включая празднование Нового года на Мальте перед аудиторией более 50 тысяч человек.

