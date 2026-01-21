Израиль определился с участником конкурса «Евровидение-2026»

В Израиле завершился ежегодный музыкальный конкурс «Hakohav Haba» (Восходящая звезда), победителем которого стал 27-летний певец и автор песен Ноам Беттан.

Свои голоса в финале шоу за Н.Беттана отдали как члены жюри, так и зрители, смотревшие телепроект дома - по итогам голосования Ноам Беттан набрал большинство голосов и официально стал победителем, получив право представлять страну на 70-м конкурсе «Евровидение», который пройдёт в мае в Вене.

Ноам Беттан родился в семье французских эмигрантов и вырос израильском городе Раанана. Он свободно говорит на французском и уже восемь лет строит свою музыкальную карьеру. В 2023 году он выпустил дебютный альбом и несколько синглов, которые возглавляли национальные радиочарты и набрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. Также певец активно выступает по всей стране со своей группой, что принесло ему богатый опыт live выступлений.

Отметим, что в последние месяцы участие Израиля в конкурсе «Евровидение-2026» вызвало острые споры внутри EBU, так как страны выразили недовольство тем, что Израиль остаётся участником конкурса на фоне политической обстановки на Ближнем Востоке.

Напомним, что ряд стран официально отказались от участия в «Евровидении» в Вене - как отмечалось в СМИ, одной из причин стало решение Европейского вещательного союза не отстранять Израиль от конкурса.

