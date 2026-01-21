 Израиль определился с участником конкурса «Евровидение-2026» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Израиль определился с участником конкурса «Евровидение-2026»

Феликс Вишневецкий10:08 - Сегодня
Израиль определился с участником конкурса «Евровидение-2026»

В Израиле завершился ежегодный музыкальный конкурс «Hakohav Haba» (Восходящая звезда), победителем которого стал 27-летний певец и автор песен Ноам Беттан.

Свои голоса в финале шоу за Н.Беттана отдали как члены жюри, так и зрители, смотревшие телепроект дома - по итогам голосования Ноам Беттан набрал большинство голосов и официально стал победителем, получив право представлять страну на 70-м конкурсе «Евровидение», который пройдёт в мае в Вене.

Ноам Беттан родился в семье французских эмигрантов и вырос израильском городе Раанана. Он свободно говорит на французском и уже восемь лет строит свою музыкальную карьеру. В 2023 году он выпустил дебютный альбом и несколько синглов, которые возглавляли национальные радиочарты и набрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. Также певец активно выступает по всей стране со своей группой, что принесло ему богатый опыт live выступлений.

Отметим, что в последние месяцы участие Израиля в конкурсе «Евровидение-2026» вызвало острые споры внутри EBU, так как страны выразили недовольство тем, что Израиль остаётся участником конкурса на фоне политической обстановки на Ближнем Востоке.

Напомним, что ряд стран официально отказались от участия в «Евровидении» в Вене - как отмечалось в СМИ, одной из причин стало решение Европейского вещательного союза не отстранять Израиль от конкурса.

Читайте по теме:

Решена судьба Израиля на «Евровидении-2026»: EBU принял окончательное решение

EBU официально подтвердил участие Израиля в «Евровидении 2026», несмотря на бойкоты, и утвердил новые конкурсные правила - ПОДРОБНОСТИ

Определён список стран-участниц конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО

Информация о том, что Азербайджан отказался от участия в «Евровидении» из-за Израиля – это фейк

ITV опровергло слухи об отказе Азербайджана от «Евровидения» из-за возможного неучастия Израиля: Конкурс вне политики

Нидерланды официально отказались участвовать в «Евровидении 2026»

Ирландия бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

Испания отказывается от участия в «Евровидении-2026»

Словения также бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

Еще одна страна отказалась от участия в конкурсе «Евровидение 2026»

Поделиться:
278

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию, связанную с «Премией Заида за человеческое ...

Общество

В Баку оптимизируют движение для устранения пробок на центральном проспекте - ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Чехии - ФОТО

Общество

Морозы до 18 градусов и 116 см снега: последние данные о погоде в Азербайджане

Lifestyle

В Баку задержан водитель Range Rover в состоянии наркотического опьянения - ВИДЕО

Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

От «Bayatılar» к «Zalim»: Спустя три десятилетия Эльдар Мансуров и Левент Юксель впервые встретились - ФОТО - ВИДЕО

Швейцария выбрала представителя на «Евровидение-2026»

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм впервые откровенно рассказал о давлении родителей, унижениях и семейных интригах - ФОТО

Азербайджанская невестка Жан-Клода Ван Дамма заявила о дезинформации вокруг своей семьи - ФОТО

​​​​​​​Впервые в истории конкурс «Евровидение» отправляется в европейский live-тур - ФОТО – ВИДЕО

Стали известны результаты теста на наркотики Октая Кайнарджи

Последние новости

В Баку задержан водитель Range Rover в состоянии наркотического опьянения - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Пашинян продвигает своего советника на должность спикера парламента Армении

Сегодня, 12:02

Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

Сегодня, 11:57

Главный дипломат ЕС прокомментировала угрозы Трампа захватить Гренландию

Сегодня, 11:54

В Баку оптимизируют движение для устранения пробок на центральном проспекте - ВИДЕО

Сегодня, 11:43

В Азербайджане могут ввести ограничения на выезд ряда лиц, имеющих отсрочку от военной службы

Сегодня, 11:40

Иса Габиббейли прокомментировал распространившиеся кадры: «У меня никогда не было зонта»

Сегодня, 11:35

Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Чехии - ФОТО

Сегодня, 11:30

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management - ФОТО

Сегодня, 11:27

Нетаньяху принял приглашение Трампа в «Совет мира»

Сегодня, 11:23

Азербайджан и Катар обсудили проведение совместных военных учений - ФОТО

Сегодня, 11:18

Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана сократилось более чем в 8 раз

Сегодня, 11:15

От «Bayatılar» к «Zalim»: Спустя три десятилетия Эльдар Мансуров и Левент Юксель впервые встретились - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:12

В Баку курьеры похитили косметику на 1800 манатов и перепродали её

Сегодня, 11:05

В Гарадаге обнаружен пригодный к использованию боеприпас - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Ильхам Алиев принял делегацию, связанную с «Премией Заида за человеческое братство» - ФОТО

Сегодня, 10:55

Морозы до 18 градусов и 116 см снега: последние данные о погоде в Азербайджане

Сегодня, 10:52

Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Сегодня, 10:42

Бывшего премьер-министра Южной Кореи приговорили к 23 годам

Сегодня, 10:38

У здания Европарламента прошли массовые акции протеста

Сегодня, 10:35
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43