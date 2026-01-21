Швейцария выбрала представителя на «Евровидение-2026»

Швейцария объявила, кто будет представлять страну на 70-м конкурсе «Евровидение», который пройдёт в мае в столице Австрии.

Представительницей Швейцарии на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» стала Вероника Фузаро - швейцарская певица и автор песен в стиле альтернативного попа.

О песне, с которой представительница Швейцарии выступит в Вене, станет известно 11 марта, сообщает Eurovision.tv.

Вероника Фузаро родилась и выросла в Туне. Она уже стала одной из самых заметных певиц Швейцарии, её песни объединяют поп с соулом и роком, а выступления запоминаются искренностью и энергией на сцене.

«Для меня огромная честь представлять Швейцарию на «Евровидении». Это уникальная возможность поделиться своей музыкой с людьми со всего мира» - заявляет В.Фузаро.

Читайте по теме:

Завершён приём заявок на участие в азербайджанском национальном отборе «Евровидение-2026» - ФОТО

Израиль определился с участником конкурса «Евровидение-2026»

Молдова возвращается на конкурс «Евровидение» с песней «Viva, Moldova!» - ВИДЕО

Мальта определилась с представителем и песней на «Евровидение-2026» - ВИДЕО