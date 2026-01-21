Швейцария выбрала представителя на «Евровидение-2026»
Швейцария объявила, кто будет представлять страну на 70-м конкурсе «Евровидение», который пройдёт в мае в столице Австрии.
Представительницей Швейцарии на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» стала Вероника Фузаро - швейцарская певица и автор песен в стиле альтернативного попа.
О песне, с которой представительница Швейцарии выступит в Вене, станет известно 11 марта, сообщает Eurovision.tv.
Вероника Фузаро родилась и выросла в Туне. Она уже стала одной из самых заметных певиц Швейцарии, её песни объединяют поп с соулом и роком, а выступления запоминаются искренностью и энергией на сцене.
«Для меня огромная честь представлять Швейцарию на «Евровидении». Это уникальная возможность поделиться своей музыкой с людьми со всего мира» - заявляет В.Фузаро.
