Кыргызстан подал иск на Россию в суд ЕАЭС

First News Media15:12 - Сегодня
Кыргызстан обратился в суд ЕАЭС из-за отказа России выполнять соглашение по трудовым мигрантам, передает 24.kg.

Как сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша, Кыргызская Республика подала иск в суд Евразийского экономического союза в связи с неисполнением Россией положений соглашения, касающегося прав трудовых мигрантов.

В ходе обсуждения проекта закона "О медицинском страховании граждан" депутаты поинтересовались мерами поддержки граждан КР, работающих в Российской Федерации, в частности вопросами предоставления полисов для получения медицинской помощи.

Азамат Муканов напомнил, что между пятью странами ЕАЭС действует соглашение, регулирующее права трудовых мигрантов и членов их семей. По его словам, российская сторона не выполняет требования статей 96–97 документа, отказывая в оформлении полисов обязательного медицинского страхования членам семей мигрантов.

В связи с этим Кыргызстан инициировал судебное разбирательство в суде ЕАЭС. Рассмотрение дела уже началось, решение ожидается в ближайшие две недели. Муканов также отметил, что данный вопрос поднимался во время визита в Кыргызстан вице-премьера России Алексея Оверчука.

Ранее сообщалось, в России ужесточились меры в отношении мигрантов, РФ рассматривает вопрос введения визового режима со странами Центральной Азии.

