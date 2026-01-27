 Трамп анонсировал урегулирования 9-го конфликта с начала второго срока на посту президента США | 1news.az | Новости
First News Media19:48 - Сегодня
Американский лидер Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC заявил, что ожидает в обозримом будущем урегулирования девятого конфликта с начала своего второго срока на посту президента США.

"Когда я баллотировался (на второй срок) то не знал, что есть восемь войн, даже не думал об этом, в итоге это вылилось в урегулирование восьми войн и девятое уже на подходе", - сказал он, не дав точного указания, о каком именно конфликте идет речь.

Американский лидер заявил, что мирное разрешение конфликтов стало его "второй натурой". Он также упомянул один из своих разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого попросил российского лидера позволить ему разрешить украинский кризис. "Я сейчас в этом заинтересован, предпринимается попытка это осуществить", - добавил он, передает ТАСС.

