 Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района - ФОТО

First News Media08:30 - Сегодня
Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в село Мамедбейли Зангиланского района возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Trend, семьи, возвращающиеся в село Мамедбейли, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Мамедбейли Зангиланского района возвращаются 20 семей (103 человека).

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Поделиться:
140

Актуально

Общество

Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района ...

В мире

Рейтинг Трампа снизился до рекордного минимума

Общество

На основных дорогах Баку образовались транспортные заторы - ФОТО - СПИСОК

Общество

С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы

Общество

В Хырдалане произошел сильный пожар на складе

На основных дорогах Баку образовались транспортные заторы - ФОТО - СПИСОК

С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы

Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района - ФОТО

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Какие работы ведутся в клинике Loft Dent, где погибли люди? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку похищены катализаторы автобусов, принадлежащих компании BakuBus

Стало известно, где и когда пройдет аукцион по имуществу Муслимова и Гаджиева

Последние новости

Рейтинг Трампа снизился до рекордного минимума

Сегодня, 08:52

В Хырдалане произошел сильный пожар на складе

Сегодня, 08:45

На основных дорогах Баку образовались транспортные заторы - ФОТО - СПИСОК

Сегодня, 08:40

С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы

Сегодня, 08:35

Очередная группа переселенцев отправлена в село Мамедбейли Зангиланского района - ФОТО

Сегодня, 08:30

Трамп прорекламировал в соцсетях фильм о своей супруге

Сегодня, 00:25

В Баку сын судьи совершил суицид после того, как ударил ножом супругу

26 / 01 / 2026, 23:59

Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом AnewZ о Шеки

26 / 01 / 2026, 23:53

Военное положение в Украине продлено до 4 мая

26 / 01 / 2026, 23:46

Составлена карта распределения темной материи по Вселенной

26 / 01 / 2026, 23:40

Трамп: ХАМАС помог в поиске останков последнего израильского заложника

26 / 01 / 2026, 23:30

Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц

26 / 01 / 2026, 23:22

Белый дом назвал историческими трехсторонние переговоры по Украине

26 / 01 / 2026, 23:15

В Турции обсуждены вопросы безопасности ЕС

26 / 01 / 2026, 23:05

Страны ЕС начали вводить ограничения на передвижения российских дипломатов

26 / 01 / 2026, 22:55

Турция и ХАМАС обсудили План мирного урегулирования в Газе

26 / 01 / 2026, 22:40

В США оценили экономический ущерб от снежной бури в $115 млрд

26 / 01 / 2026, 22:31

В Иране задержаны некоторые лидеры акций протеста

26 / 01 / 2026, 22:07

ИИ уже приводит к сокращению рабочих мест в странах - ИССЛЕДОВАНИЕ

26 / 01 / 2026, 22:03

В Баку состоялся 4-й раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и Марокко

26 / 01 / 2026, 21:50
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00