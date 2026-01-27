Трамп сообщил о повышении пошлин для Южной Кореи до 25%

Президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на некоторые товары из Южной Кореи, поскольку законодатели этой страны, по его мнению, медлят с одобрением двусторонних торговых договоренностей.

"Поскольку законодательный орган [Южной] Кореи не принял наше историческое торговое соглашение, что является его прерогативой, я повышаю пошлины на автомобили, пиломатериалы и фармацевтическую продукцию, а также все ответные пошлины с 15% до 25%", - написал американский лидер в Truth Social. Он выразил уверенность в том, что Национальное собрание Южной Кореи "не выполняет условия договоренностей с США".

Трамп отметил, что Вашингтон и Сеул достигли договоренностей в сфере торговли в июле 2025 года, а в октябре "подтвердили их условия". "Почему корейский законодательный орган не утвердил это?" - добавил американский лидер.

"Наши торговые сделки очень важны для Америки. Применительно к каждой из этих сделок мы действовали быстро, чтобы уменьшить пошлины в соответствии с согласованными условиями. Мы, конечно, ожидаем, что наши торговые партнеры будут делать то же самое", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер в прошлом году заявил, что власти США достигли договоренности по торговым вопросам с Республикой Корея. Южная Корея обещала инвестировать в США $200 млрд из $350 млрд "реальными деньгами", оставшиеся $150 млрд будут зачтены за счет двустороннего сотрудничества в сфере кораблестроения. При этом был установлен верхний лимит инвестиций в $20 млрд в год. В ответ США согласились снизить пошлины на южнокорейские автомобили с 25% до 15%. Трамп также заявил, что разрешит Сеулу обзавестись собственной подводной лодкой с ядерной силовой установкой. Ее планируют построить на верфях в Филадельфии.