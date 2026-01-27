 СМИ: в США во время сильного снегопада погибли 30 человек | 1news.az | Новости
СМИ: в США во время сильного снегопада погибли 30 человек

First News Media09:13 - Сегодня
Не менее 30 человек погибли от последствий мощного снегопада в США.

Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, среди причин неосмотрительность водителей снегоуборочных машин, которые при движении задним ходом насмерть сбили людей. Несколько подростков погибли, катаясь на санях в штатах Арканзас и Техас.

Восемь человек были найдены мертвыми на улице в Нью-Йорке во время резкого похолодания в выходные, обстоятельства их смерти выясняются. Во всех штатах температура достигнет минус 12,3 Цельсия.

Непогода спровоцировала массовое нарушение подачи электроэнергии. Согласно заявлению властей на местах, которое приводит агентство, на восстановление линий электропередачи потребуется несколько дней.

Еще один мощный снегопад может обрушиться на районы Восточного побережья США в конце этой недели, сообщает AP.

Как передавал телеканал NBC News, режим чрезвычайного положения объявлен в 23 штатах.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях затронуло 185 млн жителей США, более 1 млн потребителей остались без света и тепла. 25 января в стране были отменены более 10 тыс. авиарейсов.

