 Сын генерала отреагировал на обвинения экс-возлюбленной - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Сын генерала отреагировал на обвинения экс-возлюбленной - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media10:12 - Сегодня
Сын генерала отреагировал на обвинения экс-возлюбленной - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ранее визажист Нармин Худавердиева выступила с заявлением в Instagram Stories, сообщив, что ей угрожает бывший возлюбленный – Рустам Оруджев.

Ответ на её слова последовал со стороны Р.Оруджева - сына бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, генерал-майора Новрузали Оруджева.

Р.Оруджев отметил в социальной сети, что обвинения Н.Худавердиевой это клевета и ложь, подчеркнув следующее: «В любом случае цель лжи - привлечь человека к ответственности или привести к потере времени. Если вы не боитесь законов, ничего страшного».

Источник: Unikal.az

2026/01/26 17:11

Визажист Нармин Худавердиева сделала заявление в Instagram Stories о том, что ей угрожает бывший возлюбленный - Рустам Оруджев, сын бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майора Новрузали Оруджева.

Девушка рассказывает, что состояла с Р.Оруджевым в отношениях, он сделал ей предложение, но они в итоге расстались, после чего она стала подвергаться преследованиям и угрозам с его стороны.

«Я не намерена больше молчать» - отмечает Н.Худавердиева, заявляя, что Р.Оруджев всячески пытается разрушить ее новые отношения, с которыми не может смириться и всячески очерняет ее.

Нармин Худавердиева заявляет, что бывший возлюбленный ломился в дверь ее квартиры, повредил ее автомобиль – по словам девушки, если она ранее не подавала заявления в полицию, то теперь сделала это.

Oxu.az сообщает, что по её заявлению проводится расследование.

Напомним, что несколько лет тому назад Рустам Оруджев был осужден по обвинению в хулиганском нападении на водителя автобуса.

В 2018 году Р.Оруджев был приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с лишением права управлять транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.

Его подельники Кянан Велиев и Парвиз Аббасов были приговорены к лишению свободы на 1 год 6 месяцев каждый.

Рустам Оруджев, управляя автомобилем марки BMW (госномер 10-OG-300), грубо нарушил правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию.

«Водитель маршрутного автобуса Сянан Самедов резонно указал ему на недопустимость подобного поведения на дороге. Рустам Оруджев в ответ напал на водителя и прилюдно избил его.

Следственный отдел Управления полиции Бинагадинского района возбудил в отношении Рустама Оруджева уголовное дело по статье 221.2.1 («Хулиганство, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса Азербайджана», - заявили тогда в Прокуратуре АР.

Отметим, что в 2014 году Рустам Оруджев уже был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП. Но в 2016 году он был условно-досрочно освобожден.

Поделиться:
5207

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев открыл в Сумгайыте завод по производству зеркальных листов - ФОТО

Общество

В Азербайджане усилена кибербезопасность банковского сектора

Политика

МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Международного дня памяти ...

В мире

Турция опровергла сообщения о выделении Эрдоганом финансовой помощи для Армении

Общество

В Азербайджане усилена кибербезопасность банковского сектора

Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства мужчины, ранившего жену ножом - ОБНОВЛЕНО

Сколько процентов населения Азербайджана воспользовалось услугами ОМС?

Заур Алиев: Обязательное медицинское страхование обеспечит доступ к медуслугам для более широких слоев населения

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Конфликт Нигяр Кочарли с Liv Bona Dea переходит в юридическую плоскость

Госкомитет: Ночевавшие на улице в Товузе мать с 11-летним ребенком госпитализированы

В известном ресторане на проспекте Азадлыг произошла массовая драка - ФОТО

Имущество Видади Зейналова на десятки миллионов манатов выставлено на аукцион

Последние новости

Пентагон проводит консультации с союзниками на Ближнем Востоке из-за Ирана

Сегодня, 11:45

Ильхам Алиев открыл в Сумгайыте завод по производству зеркальных листов - ФОТО

Сегодня, 11:40

Власти США опровергли сообщение газеты о гарантиях безопасности для Украины

Сегодня, 11:37

Филипп Киркоров, бывший возлюбленный и звездные друзья: Как Айгюн Кязимова отметила 55-летие - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:35

Американский сенатор назвал целью США смену власти в Иране

Сегодня, 11:22

В Азербайджане усилена кибербезопасность банковского сектора

Сегодня, 11:15

В Тбилиси отменен концерт группы t.A.T.u.

Сегодня, 11:10

МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста - ФОТО

Сегодня, 11:05

Турция опровергла сообщения о выделении Эрдоганом финансовой помощи для Армении

Сегодня, 11:02

Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства мужчины, ранившего жену ножом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:58

Сколько процентов населения Азербайджана воспользовалось услугами ОМС?

Сегодня, 10:50

Дуров назвал WhatsApp небезопасным мессенджером

Сегодня, 10:45

СМИ: Экс-глава «Узбекнефтегаза» задержан по подозрению в коррупции

Сегодня, 10:40

Председатель Милли Меджлиса прибыла с рабочим визитом в ОАЭ - ФОТО

Сегодня, 10:38

Израиль хочет достичь нового соглашения с Трампом

Сегодня, 10:35

Заур Алиев: Обязательное медицинское страхование обеспечит доступ к медуслугам для более широких слоев населения

Сегодня, 10:32

Перемирие в Сирии имеет важное значение для безопасности Турции - Hürriyet

Сегодня, 10:25

СМИ: США рассматривают нанесение точечных ударов по Ирану

Сегодня, 10:22

Сын генерала отреагировал на обвинения экс-возлюбленной - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:12

В Баку столкнулись автобус BakuBus и грузовик

Сегодня, 10:07
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00