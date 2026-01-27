Сын генерала отреагировал на обвинения экс-возлюбленной - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ранее визажист Нармин Худавердиева выступила с заявлением в Instagram Stories, сообщив, что ей угрожает бывший возлюбленный – Рустам Оруджев.

Ответ на её слова последовал со стороны Р.Оруджева - сына бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, генерал-майора Новрузали Оруджева.

Р.Оруджев отметил в социальной сети, что обвинения Н.Худавердиевой это клевета и ложь, подчеркнув следующее: «В любом случае цель лжи - привлечь человека к ответственности или привести к потере времени. Если вы не боитесь законов, ничего страшного».

Источник: Unikal.az

2026/01/26 17:11

Визажист Нармин Худавердиева сделала заявление в Instagram Stories о том, что ей угрожает бывший возлюбленный - Рустам Оруджев, сын бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майора Новрузали Оруджева.

Девушка рассказывает, что состояла с Р.Оруджевым в отношениях, он сделал ей предложение, но они в итоге расстались, после чего она стала подвергаться преследованиям и угрозам с его стороны.

«Я не намерена больше молчать» - отмечает Н.Худавердиева, заявляя, что Р.Оруджев всячески пытается разрушить ее новые отношения, с которыми не может смириться и всячески очерняет ее.

Нармин Худавердиева заявляет, что бывший возлюбленный ломился в дверь ее квартиры, повредил ее автомобиль – по словам девушки, если она ранее не подавала заявления в полицию, то теперь сделала это.

Oxu.az сообщает, что по её заявлению проводится расследование.

Напомним, что несколько лет тому назад Рустам Оруджев был осужден по обвинению в хулиганском нападении на водителя автобуса.

В 2018 году Р.Оруджев был приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с лишением права управлять транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.

Его подельники Кянан Велиев и Парвиз Аббасов были приговорены к лишению свободы на 1 год 6 месяцев каждый.

Рустам Оруджев, управляя автомобилем марки BMW (госномер 10-OG-300), грубо нарушил правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию.

«Водитель маршрутного автобуса Сянан Самедов резонно указал ему на недопустимость подобного поведения на дороге. Рустам Оруджев в ответ напал на водителя и прилюдно избил его.

Следственный отдел Управления полиции Бинагадинского района возбудил в отношении Рустама Оруджева уголовное дело по статье 221.2.1 («Хулиганство, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса Азербайджана», - заявили тогда в Прокуратуре АР.

Отметим, что в 2014 году Рустам Оруджев уже был приговорен к 4 годам лишения свободы за то, что насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП. Но в 2016 году он был условно-досрочно освобожден.