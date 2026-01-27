 Азербайджан и Израиль наводят экономические мосты | 1news.az | Новости
Азербайджан и Израиль наводят экономические мосты

09:00 - Сегодня
Как известно, 26 января Азербайджан с рабочим визитом посетил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Но не смотря на рабочий характер, это был не просто очередной визит, его в каком то смысле можно назвать отправной точкой в развитии нового этапа торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

В рамках визита израильский министр был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, что еще раз продемонстрировало стратегический характер двусторонних отношений, где расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества занимают центральное место.

Одним из знаковых событий визита стал азербайджано-израильский бизнес-форум в Баку. В работе форума приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, а также представители профильных ведомств и деловых кругов двух стран. Именно в рамках этого мероприятия был определен общий контур дальнейшего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Баку и Иерусалимом, с акцентом на практические проекты и отрасли, представляющие взаимный интерес.

Энергетика двусторонних отношений

Особого внимания заслуживает энергетическая составляющая сотрудничества. Израиль на протяжении многих лет остаётся одним из крупнейших покупателей азербайджанской нефти: в отдельные годы до 35–40 % импортируемого страной сырья приходилось на поставки из Азербайджана. В данном контексте важно подчеркнуть, что в настоящее время стороны рассматривают переход от модели «поставщик — потребитель» к более сложным формам взаимодействия.

Речь, в частности, идёт о возможном участии Азербайджана в газовых проектах на израильском шельфе Средиземного моря, включая месторождения «Левиафан» и «Тамар». Государственная нефтяная компания SOCAR рассматривается как потенциальный партнёр с учётом её опыта работы в сложных морских условиях. Для Азербайджана это означает расширение географии энергетических активов, для Израиля — привлечение инвестора с долгосрочным горизонтом и устойчивыми политическими отношениями.

В данном контексте важно подчеркнуть и интерес сторон к сотрудничеству в сфере энергетической инфраструктуры — транспортировки, хранения и возможного экспорта газа в третьи страны. Дополнительным фактором становится технологическая составляющая: Израиль обладает значительным опытом в цифровизации энергетики и обеспечении кибербезопасности объектов критической инфраструктуры.

Технологический сектор в целом занимает всё более заметное место в экономической повестке. Израильские компании активно работают в сферах высоких технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и фармацевтики. Стоит сказать, что для Азербайджана это направление рассматривается как один из инструментов диверсификации экономики и развития отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Сельское хозяйство и водосберегающие технологии как одно из ключевых направлений технологического сотрудничества

Сельское хозяйство также остаётся одним из приоритетных направлений взаимодействия. Особого внимания заслуживает сотрудничество в сфере водосбережения и зернового производства. Израильские технологии управления водными ресурсами, включая решения национальной водной компании Mekorot, уже внедряются на ряде аграрных объектов в Азербайджане и рассматриваются как модель для повышения эффективности земледелия.

Отдельно стоит сказать о проекте по выращиванию пшеницы в Азербайджане с применением израильских агротехнологий и последующей ориентацией части продукции на израильский рынок. В данном случае Израиль выступает технологическим партнёром, предоставляющим решения в области селекции, ирригации и цифрового мониторинга, тогда как азербайджанская сторона обеспечивает производственную и земельную базу. Проект ориентирован как на укрепление продовольственной безопасности Азербайджана, так и на формирование устойчивого экспортного направления.

Кроме того, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере образования и цифровых технологий, включая обмен между университетами, исследовательскими центрами и частными компаниями.

Формируя новые горизонты взаимодействия

Важным практическим вопросом стало развитие транспортной связности. С мая 2026 года планируется увеличить количество еженедельных авиарейсов между Баку и Тель-Авивом до 21. В данном контексте важно подчеркнуть, что рост авиасообщения напрямую связан с увеличением делового трафика, проведением бизнес-миссий и активизацией инвестиционной деятельности.

Особого внимания заслуживает и обсуждение возможностей совместного выхода на рынки Центральной Азии. Это свидетельствует о стремлении рассматривать двустороннее сотрудничество как платформу для работы в более широком региональном пространстве.

По данным министра экономики Азербайджана, объём взаимных инвестиций между двумя странами составляет около 600 млн долларов, а в стране действует порядка 130 компаний с участием израильского капитала. Товарооборот в 2025 году увеличился примерно на 50 % и превысил 360 млн долларов, что отражает устойчивую положительную динамику.

Практическим итогом форума стало подписание меморандума о взаимопонимании между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей Азербайджана и Ассоциацией производителей Израиля, предусматривающего развитие прямых деловых контактов, проведение бизнес-миссий и запуск совместных проектов.

В целом визит и прошедший бизнес-форум подтвердили, что азербайджано-израильские отношения всё в большей степени приобретают экономически ориентированный и долгосрочный характер, с акцентом на инвестиции, технологии и совместное развитие ключевых отраслей, где обе стороны выступают не в роли обычных торговых партнёров, а как участники совместных проектов, заинтересованные в устойчивых и взаимовыгодных результатах.

Ильгар Велизаде

