Заур Алиев: Обязательное медицинское страхование обеспечит доступ к медуслугам для более широких слоев населения

«Изменения, внесенные в закон «О медицинском страховании», позволили расширить круг лиц, охваченных обязательным медицинским страхованием (ОМС)».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Он отметил, что согласно изменениям, теперь лицам, находящимся под арестом, а также отбывающим наказание в виде лишения свободы на определенный срок или пожизненно (за исключением лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях участкового типа), гарантируется оказание медицинских услуг за счет средств ОМС.

«В случаях, когда в медицинских учреждениях Министерства юстиции отсутствует необходимое оборудование или специалисты, медуслуги данным лицам будут предоставляться в рамках обязательного медицинского страхования. Планируется, что в рамках этого механизма ежегодно медицинскими услугами будут охвачены до 1500 человек, на эти цели выделено около 200 тысяч манатов».

Заур Алиев также подчеркнул, что Агентство обеспечивает доступ к ОМС не только гражданам Азербайджанской Республики, но и лицам, получившим статус беженца, а также тем, кто взят под опеку представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане.