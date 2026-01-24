Стали известны место и время похорон актрисы Масумы Бабаевой - ОБНОВЛЕНО
Стали известны время и место похорон актрисы Масумы Бабаевой.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на AПA, церемония прощания с покойной состоится 25 января в 12:00 по адресу: Сураханский район, улица Вахида Халилова, 23А.
18:35
Скончалась актриса Азербайджанского государственного национального театра юного зрителя Масума Бабаева.
Об этом сообщила АПА руководитель пресс-службы театра Самира Ашраф.
По её словам, актриса скончалась сегодня вечером после продолжительной болезни.
