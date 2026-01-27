Викторию Бекхэм наградили в Париже на фоне семейного конфликта - ФОТО

Бывшая солистка культовой британской группы Spice Girls, дизайнер Виктория Бекхэм получила одну из самых престижных гражданских наград Франции - звание кавалера Ордена искусств и литературы.

Торжественная церемония состоялась в Париже в министерстве культуры Франции в присутствии главы ведомства Рашиды Дати.

«Для меня огромная честь быть удостоенной звания кавалера Ордена искусств и литературы. Всегда глубоко восхищалась французской эстетикой и тем, с какой серьёзностью здесь относятся к моде - как к форме искусства. Поэтому быть признанной именно здесь и принятой таким образом - это особая привилегия, отражающая десятилетия труда, преданности делу и постоянной работы» - отмечает В.Бекхэм в социальной сети Instagram, делясь кадрами с мероприятия.

Также дизайнер выразила благодарность министру культуры Франции Р.Дати за оказанную ей честь, и подчеркнула следующее: «Спасибо и моим деловым партнёрам, которые верили в меня, моей семье и особенно Дэвиду - моему мужу и первому инвестору. Бесконечно благодарна вам. Вы - всё для меня».

Отметим, что награждение произошло на фоне семейного конфликта в семье Бекхэмов. Напомним, что неделю назад Бруклин Бекхэм публично обвинил родителей в чрезмерном контроле над его жизнью и браком с американской актрисой и моделью Николой Пельтц, заявив, что не хочет примирения и требует, чтобы общение с родителями происходило только через юристов. Этот шаг вызвал широкий резонанс в СМИ и стал одной из главных тем мировой таблоидной хроники.

