С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы

С 27 января в общеобразовательных учреждениях стартовали зимние каникулы.

Как сообщает Report, согласно соответствующему решению Кабинета министров, в 2025–2026 учебном году каникулы продлятся с 27 по 31 января.

Таким образом, отдых продолжительностью 5 дней распространяется также на подготовительные группы дошкольного образования.

После каникул первый учебный день в общеобразовательных учреждениях, работающих по пятидневной и шестидневной учебной неделе, состоится 2 февраля.