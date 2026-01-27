СМИ: Экс-глава «Узбекнефтегаза» задержан по подозрению в коррупции

Бывший председатель правления компании «Узбекнефтегаз» Баходир Сидиков (Сиддиков) задержан по подозрению в хищении государственных средств и других коррупционных действиях.

Об этом сообщает Podrobno.uz, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что официальной информации от силовых ведомств Узбекистана о взятии Сидикова под стражу пока не поступало.

По данным источников СМИ, вместе с экс-главой «Узбекнефтегаза» под следствием оказались несколько других представителей руководящего состава компании. Им инкриминируют присвоение бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями в рамках управления активами нефтегазовой отрасли республики.

Также уточняется, что задержание Сидикова произошло спустя месяц после его ухода с поста председателя госкомпании. Напомним, что об этом стало известно в середине декабря 2025 года. Тогда сообщалась официальная версия, что функционер уволен «в связи с переходом на другую работу». Причины освобождения от должности не приводились.

К слову, отставка Сидикова произошла на следующий день после того, как Алишер Султанов лишился кресла представителя президента по энергетической безопасности.

Вместе Сидикова председателем «Узбекнефтегаза» был назначен Абдугани Сангинов, до этого возглавлявший компанию «Узбекгидроэнерго».

Баходир Сидиков возглавлял «Узбекнефтегаз» с марта 2023 года, причем ранее он уже занимал эту должность — в 2019-2020 годах. В нефтегазовой сфере он работал с 1999 года.

«Узбекнефтегаз» — крупнейшая государственная компания в Узбекистане. Это холдинг, который объединяет свыше 50 предприятий, включая 13 совместных предприятий и 10 основных предприятий по добыче и переработке углеводородов. Компания занимается добычей углеводородов, поставкой их на внутренний рынок, переработкой нефти и газа, производством продуктов с высокой добавленной стоимостью, экспортом технологической продукции и так далее. «Узбекнефтегаз» входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Узбекистана: по итогам 2024 года холдинг уплатил налогов на 4,2 трлн сумов (примерно $350 млн).

Источник: Fergana.news