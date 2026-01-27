 NYT: Трамп будет наделен неограниченными полномочиями по управлению Газой | 1news.az | Новости
NYT: Трамп будет наделен неограниченными полномочиями по управлению Газой

First News Media23:17 - 27 / 01 / 2026
Совет мира разработал план, который наделяет президента США Дональда Трампа практически неограниченными полномочиями по управлению сектором Газа.

Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на проект резолюции от 22 января, оказавшийся в распоряжении редакции.

Согласно документу, Трамп в качестве председателя совета сможет назначать высших должностных лиц для управления анклавом, включая верховного представителя и командующего международными силами стабилизации. Проект также дает президенту право одобрять или приостанавливать любые резолюции в экстренных случаях. "Совет будет координировать восстановление Газы - масштабный проект стоимостью десятки миллиардов долларов - и обеспечивать доставку гуманитарной помощи", - указывает издание.

Газета пишет, что в ноябре Совет Безопасности ООН наделил Совет мира соответствующим мандатом. При этом такие союзники США, как Франция, Великобритания и Испания, отказались вступать в Совет мира, критикуя эту структуру за работу вне рамок ООН и исключение Палестинской автономии из мирного процесса.

Проект резолюции Совета мира также устанавливает жесткие фильтры для участников восстановления региона: лица и организации, имеющие историю сотрудничества или связей с ХАМАС, не будут допущены к управлению сектором Газа. Ожидается, что повседневную деятельность палестинских технократов в анклаве будет курировать бывший спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов, назначенный Белым домом на пост верховного представителя.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа.

Источник: ТАСС

