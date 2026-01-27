Американский сенатор назвал целью США смену власти в Иране

Основной целью политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении Ирана является смена власти в исламской республике.

Об этом в интервью газете The New York Times заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Цель - положить конец режиму», - сказал Грэм, отметив, что пришел к такому выводу после разговоров с Трампом в течение последних дней. Сенатор подчеркнул, что ожидает от администрации конкретных действий, направленных на смену власти в Иране.