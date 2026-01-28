 В Иране заявили, что не контактировали с Уиткоффом в последние дни | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Иране заявили, что не контактировали с Уиткоффом в последние дни

First News Media14:03 - Сегодня
В Иране заявили, что не контактировали с Уиткоффом в последние дни

Представители Ирана в последние дни не контактировали со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и не запрашивали проведение переговоров.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«За последние несколько дней между мной и Уиткоффом не было никаких контактов. Мы не запрашивали переговоры», - отметил Арагчи, слова которого приводит агентство Mehr.

«Конечно, существуют страны, которые выступают в качестве посредников и консультируются с нами, мы поддерживаем с ними контакты», - добавил глава иранского МИД.

21 января Уиткофф в интервью телеканалу CNBC сообщил, что США не ведут переговоры с Ираном, однако контакты между сторонами были. Уиткофф подчеркнул, что, с его точки зрения, сделка с Тегераном должна состояться, поскольку в противном случае для всего мира «настанут не самые лучшие дни».

Поделиться:
289

Актуально

Мнение

От угрозы к спасению: как Азербайджан будет восстанавливать Бакинскую бухту

Общество

В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

Политика

Главы МИД Азербайджана и Китая встретились в Пекине - ОБНОВЛЕНО

Общество

Еще 20 семьям вручены ключи от домов в селе Хоровлу Джебраильского района - ФОТО - ...

В мире

Глава МИД: Армения нацелена на полное урегулирование отношений с Турцией

Армения передала Турции лицо, объявленное в международный розыск

Каллас выступила за сращивание НАТО с ЕС

Путин и аш-Шараа обсудят тему военных РФ в Сирии - Песков

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

СМИ: В Саудовской Аравии сокращают госрасходы на фоне сдержанных цен на нефть и подготовки к масштабным мероприятиям

Трамп о выступлении Макрона в Давосе в солнцезащитных очках: «Что с ним произошло?»

«Пингвин-нигилист»: почему интернет увидел в нем себя - ВИДЕО

Трамп: Китай успешно и полностью захватывает некогда великую Канаду

Последние новости

В Азербайджане могут ввести налоговые льготы в связи с WUF13

Сегодня, 16:32

Глава МИД: Армения нацелена на полное урегулирование отношений с Турцией

Сегодня, 16:28

В аппарате Госпогранслужбы новое назначение

Сегодня, 16:20

Главы МИД Азербайджана и Китая встретились в Пекине - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:14

Байрамов: Азербайджан привержен развитию стратегических связей с КНР

Сегодня, 16:12

Обнародован объем госдолга Азербайджана

Сегодня, 16:05

Армения передала Турции лицо, объявленное в международный розыск

Сегодня, 15:54

Еще 20 семьям вручены ключи от домов в селе Хоровлу Джебраильского района - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:45

От угрозы к спасению: как Азербайджан будет восстанавливать Бакинскую бухту

Сегодня, 15:40

Каллас выступила за сращивание НАТО с ЕС

Сегодня, 15:30

Риторика мира и тень реванша: кто тянет Армению назад

Сегодня, 15:27

Гусейн Гасанов сделал заявление по делу об отмывании денег - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:50

Путин и аш-Шараа обсудят тему военных РФ в Сирии - Песков

Сегодня, 14:47

Погода на четверг: В Баку ожидаются интенсивные осадки

Сегодня, 14:40

Зам главкома ВС Ирана: Любая авантюра против Тегерана обернется потерями для США

Сегодня, 14:35

Колониальная политика под международным давлением: Аббас Аббасов о роли БИГ - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 14:33

Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным - ФОТО

Сегодня, 14:22

Арестован «юрист», совершивший мошенничество в отношении граждан

Сегодня, 14:12

Джей Ди Вэнс на Южном Кавказе: США возвращаются в регион с новыми стратегическими амбициями

Сегодня, 14:08

В Иране заявили, что не контактировали с Уиткоффом в последние дни

Сегодня, 14:03
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00