В Иране заявили, что не контактировали с Уиткоффом в последние дни

Представители Ирана в последние дни не контактировали со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и не запрашивали проведение переговоров.

Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«За последние несколько дней между мной и Уиткоффом не было никаких контактов. Мы не запрашивали переговоры», - отметил Арагчи, слова которого приводит агентство Mehr.

«Конечно, существуют страны, которые выступают в качестве посредников и консультируются с нами, мы поддерживаем с ними контакты», - добавил глава иранского МИД.

21 января Уиткофф в интервью телеканалу CNBC сообщил, что США не ведут переговоры с Ираном, однако контакты между сторонами были. Уиткофф подчеркнул, что, с его точки зрения, сделка с Тегераном должна состояться, поскольку в противном случае для всего мира «настанут не самые лучшие дни».