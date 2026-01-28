Байрамов: Азербайджан привержен развитию стратегических связей с КНР

Азербайджан остается приверженным дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства и расширению сотрудничества с Китаем.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в социальной сети X.

В рамках визита в Китай в Пекине состоялась продуктивная двусторонняя встреча с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

"В ходе встречи мы обсудили вопросы продвижения нашего всеобъемлющего стратегического партнерства, углубления политического диалога и расширения практического сотрудничества, а также обменялись мнениями по региональным и глобальным процессам, представляющим взаимный интерес", - отметил глава азербайджанского МИД.

В публикации подчеркивается, что Азербайджан решительно продолжает курс на дальнейшее углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем и расширение сотрудничества на основе взаимного уважения, доверия и общих интересов.