Ушаков: Россия готова гарантировать Зеленскому в Москве безопасность

Россия гарантирует Владимиру Зеленскому безопасность и условия для работы, если он прибудет для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москву.

Это подчеркнул помощник главы государства Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля заметил, что, если Зеленский действительно готов к такой встрече, его жду в Москве. "И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы", - заверил Ушаков.

Источник: ТАСС