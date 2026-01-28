МИД Армении: Мирное соглашение с Баку может быть подписано уже в ближайшие месяцы

Хочу выразить надежду на то, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет подписано уже в ближайшие месяцы.

Об этом в ходе выступления в ПАСЕ заявил 28 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, передают армянские СМИ.

«Компонентами мира являются разблокирование коммуникаций и оказание взаимной помощи по части транзита», - сказал Мирзоян.

TRIPP, по его словам, также станет «семантическим фактором мира» и сотрудничества в регионе Южного Кавказа.