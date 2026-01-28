 The Guardian: «Требовательный и успешный тренер - «Ливерпуль» против азербайджанского «Алекса Фергюсона» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

The Guardian: «Требовательный и успешный тренер - «Ливерпуль» против азербайджанского «Алекса Фергюсона» - ФОТО

First News Media18:22 - 28 / 01 / 2026
The Guardian: «Требовательный и успешный тренер - «Ливерпуль» против азербайджанского «Алекса Фергюсона» - ФОТО

Авторитетное британское издание The Guardian опубликовало развернутую статью о «Карабахе», который в нынешнем сезоне привлек внимание успешным выступлением в Лиге чемпионов УЕФА.

В материале под заголовком «Требовательный и успешный тренер - «Ливерпуль» против азербайджанского «Алекса Фергюсона»« рассказывается о громком европейском сезоне команды под руководством Гурбана Гурбанова, а также роли клуба в популяризации азербайджанского футбола на международной арене.

«Помните лето 2008 года» Именно тогда Пеп Гвардиола был назначен главным тренером «Барселоны», Юрген Клопп возглавил дортмундскую «Боруссию», а «Челси», рискнув, пригласил на пост главного тренера Луиса Фелипе Сколари. С тех пор лондонский клуб сменил 12 наставников. У соперника «Ливерпуля» - «Карабаха», который сегодня выйдет на поле, с 2008 года был лишь один главный тренер - Гурбан Гурбанов, которого также называют азербайджанским Алексом Фергюсоном», - отмечается в статье.

В публикации подчеркивается, что под его руководством «Карабах» добился заметных успехов на международной арене, регулярно выступает в еврокубках и в 2017 году уже выступал в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. The Guardian напоминает, что команда, занимающая 18-е место в турнирной таблице, встретится с «Ливерпулем» на «Энфилде». Отмечается, что чемпион Азербайджана сохраняет высокие шансы на выход в стыки плей-офф.

Предстоящий матч станет 204-й европейской игрой «Карабаха», при этом Г. Гурбанов руководил командой в 190 из них.

Напомним, что встреча «Ливерпуль» - «Карабах» состоится в ночь с 28 на 29 января и начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
1154

Актуально

Xроника

Утвержден «План мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом ...

Общество

В суде рассмотрят вопрос об аресте руководителя центра «Гуртулуш» и его ...

Политика

Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в рамках новой Рамочной программы

Общество

Боль ради лайков: как в Азербайджане превращают чужую уязвимость в контент

Футбол

Стал известен соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги Чемпионов - ВИДЕО

Сегодня определится соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов

Луис Энрике: Для ПСЖ лучше сыграть с Карабахом

Сколько заработал «Карабах», благодаря выходу в плей-офф Лиги чемпионов

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Игроки завоевавшего путевку в плей-офф ЛЧ «Карабаха» вернулись на родину - ФОТО

Лига чемпионов: Определились возможные соперники «Карабаха» в плей-офф

Президент АФФА Ровшан Наджаф встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино - ФОТО

«Карабах» сыграет с «Ливерпулем» в заключительном матче общего этапа ЛЧ

Последние новости

Гутерриш: ООН находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса»

Сегодня, 19:27

Трансформация такси: роль мобильных приложений и службы поддержки - ВИДЕО

Сегодня, 19:10

Эрдоган провел встречу с главой МИД Ирана

Сегодня, 18:46

Центробанк Азербайджана и китайская UnionPay подписали меморандум о сотрудничестве

Сегодня, 18:36

Азербайджан и США завершают работу над Хартией стратегического партнерства

Сегодня, 18:27

На заседании Экономического совета обсужден план деятельности на 2026 г

Сегодня, 18:15

В Азербайджане произошло извержение грязевого вулкана - ВИДЕО

Сегодня, 18:00

Иран намерен развивать свою оборонную инфраструктуру

Сегодня, 17:57

Глава Минюста Гренландии: «Нас не купить»

Сегодня, 17:54

В суде рассмотрят вопрос об аресте руководителя центра «Гуртулуш» и его сотрудников - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:47

Гейдар Мирза о последствиях пожара: Сначала возмещение ущерба людям, потом - бизнес

Сегодня, 17:38

Житель Загаталы закупил крупную партию наркотиков у гражданина Ирана для перепродажи

Сегодня, 17:31

В Азербайджане объявлено «желтое» предупреждение

Сегодня, 17:27

Судья, сын которого ранил жену и покончил с собой: «Тяжелое горе...»

Сегодня, 17:25

МИД РФ: Москва изучит варианты подключения к TRIPP

Сегодня, 17:22

"Тепло для Украины от Азербайджана!" - вице-спикер Верховной Рады о гумпомощи Баку

Сегодня, 17:11

Иран заявил о готовности возобновить переговоры с США по ядерному досье

Сегодня, 17:10

В этот день в Баку усилится ветер

Сегодня, 17:06

Ильхам Алиев распорядился о предоставлении Президентских премий для молодежи на 2026 год

Сегодня, 17:03

Утвержден «План мероприятий в связи с объявлением 2026 года «Годом градостроительства и архитектуры» в Азербайджане

Сегодня, 16:43
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48