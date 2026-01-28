Авторитетное британское издание The Guardian опубликовало развернутую статью о «Карабахе», который в нынешнем сезоне привлек внимание успешным выступлением в Лиге чемпионов УЕФА.

В материале под заголовком «Требовательный и успешный тренер - «Ливерпуль» против азербайджанского «Алекса Фергюсона»« рассказывается о громком европейском сезоне команды под руководством Гурбана Гурбанова, а также роли клуба в популяризации азербайджанского футбола на международной арене.

«Помните лето 2008 года» Именно тогда Пеп Гвардиола был назначен главным тренером «Барселоны», Юрген Клопп возглавил дортмундскую «Боруссию», а «Челси», рискнув, пригласил на пост главного тренера Луиса Фелипе Сколари. С тех пор лондонский клуб сменил 12 наставников. У соперника «Ливерпуля» - «Карабаха», который сегодня выйдет на поле, с 2008 года был лишь один главный тренер - Гурбан Гурбанов, которого также называют азербайджанским Алексом Фергюсоном», - отмечается в статье.

В публикации подчеркивается, что под его руководством «Карабах» добился заметных успехов на международной арене, регулярно выступает в еврокубках и в 2017 году уже выступал в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. The Guardian напоминает, что команда, занимающая 18-е место в турнирной таблице, встретится с «Ливерпулем» на «Энфилде». Отмечается, что чемпион Азербайджана сохраняет высокие шансы на выход в стыки плей-офф.

Предстоящий матч станет 204-й европейской игрой «Карабаха», при этом Г. Гурбанов руководил командой в 190 из них.

Напомним, что встреча «Ливерпуль» - «Карабах» состоится в ночь с 28 на 29 января и начнется в 00:00 по бакинскому времени.

Источник: АЗЕРТАДЖ