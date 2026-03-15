Азербайджанский борец взял бронзу на чемпионате Европы U-23

First News Media22:27 - 15 / 03 / 2026
Азербайджанский борец греко-римского стиля Фараим Мустафаев (72 кг) стал обладателем бронзовой награды на чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.

В поединке за бронзу турнира Мустафаев одолел румынского спортсмена Леонарда Петру Юрашку со счетом 5:4.

Медаль стала шестой бронзовой наградой, завоеванной азербайджанскими борцами на чемпионате Европы. Ранее аналогичного результата добились вольники Муса Агаев (65 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Фарид Садыхлы (55 кг), а также борец греко-римского стиля Фарид Халилов.

Отметим, что сегодня последний день турнира.

Источник: Report

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22