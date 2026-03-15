Азербайджанский борец взял бронзу на чемпионате Европы U-23

Азербайджанский борец греко-римского стиля Фараим Мустафаев (72 кг) стал обладателем бронзовой награды на чемпионате Европы U-23 в сербском Зренянине.

В поединке за бронзу турнира Мустафаев одолел румынского спортсмена Леонарда Петру Юрашку со счетом 5:4.

Медаль стала шестой бронзовой наградой, завоеванной азербайджанскими борцами на чемпионате Европы. Ранее аналогичного результата добились вольники Муса Агаев (65 кг), Рамик Хейбатов (70 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Фарид Садыхлы (55 кг), а также борец греко-римского стиля Фарид Халилов.

Отметим, что сегодня последний день турнира.

