Совет мира представил первую часть списка своих стран-учредительниц

10:55 - Сегодня
Совет мира представил первую часть списка своих стран-учредительниц

Создаваемый по инициативе президента США Дональда Трампа Совет мира представил первую часть своих стран-учредительниц, которые подтвердили свое участие.

По сравнению с изначальным перечнем подписавших устав Совета стран новый список расширился на семь государств, в их числе Беларусь, Египет и Камбоджа, общее число соучредителей достигло 26, отмечается в заявлениях Совета мира на его странице в X.

Изначально 22 января устав Совета мира на полях Всемирного экономического форума в Давосе официально подписали 18 международно признанных государств: Азербайджан, Аргентина, Армения, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Катар, Марокко, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан. Также свою подпись под документом поставили представители непризнанного Косова.

В обновленном списке стран-учредительниц официально появились Республика Беларусь, Албания, Камбоджа, Египет, Сальвадор, Иордания и Кувейт. Ранее 22 января пресс-служба МИД Белоруссии заявила, что Минск готов играть активную роль в формировании новой архитектуры безопасности в качестве соучредителя Совета мира.

Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

Источник: ТАСС

